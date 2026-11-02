Τι είναι τελικά η αγάπη; Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην αναζήτησή της και πόσο χρειάζεται να αναμετρηθεί με τον ίδιο του τον εαυτό για να την ανακαλύψει; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της παράστασης «Πύρινο Άνθος» του Μίλτου Δημουλή, η οποία παρουσιάζεται από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 3 Ιανουαρίου στο Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί, κάθε Κυριακή στις 21:00.

Αφετηρία της παράστασης αποτελεί η ομώνυμη ποιητική συλλογή του Μίλτου Δημουλή, η οποία μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ιδιαίτερη θεατρική σύνθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ερημικός δρόμος που δεν οδηγεί απλώς σε έναν τόπο, αλλά διασχίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, τις σκέψεις, τις επιθυμίες, τους φόβους και τις αντιφάσεις του. Μέσα από δεκαέξι γράμματα ξεδιπλώνεται ένας σύγχρονος υπαρξιακός και ερωτικός μύθος, με αποδέκτη το «Αγαπό».

Το «Αγαπό» δεν είναι απλώς ένα αγαπημένο πρόσωπο. Είναι η αναζήτηση μιας βαθύτερης συνάντησης, ενός κόσμου όπου οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, στον εαυτό και τον Άλλον, μπορούν να ξεπεραστούν. Στην πορεία αυτή, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τη μοναξιά, την απώλεια, την ενοχή και τον φόβο, αναζητώντας έναν τρόπο να υπερβούν τα όρια της ατομικής τους ύπαρξης.

Τα γράμματα, που αρχικά μοιάζουν να ανήκουν σε έναν προσωπικό και εσωτερικό κόσμο, αποκτούν σταδιακά θεατρική υπόσταση. Ανοίγονται, μετακινούνται και μεταμορφώνονται σε λόγο, κίνηση και πράξη. Έτσι, η σκηνή γίνεται ένας τόπος αποκάλυψης, όπου η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως μια εύκολη απάντηση, αλλά ως μια δύσκολη διαδρομή αυτογνωσίας και ουσιαστικής επαφής με τον άλλον.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έχει ο Μάντης – Ποιητής, που ανάμεσα στο Αρσενικό και το Θηλυκό επικαλείται τη Μούσα, αναζητώντας μέσα από την ποίηση την αποκάλυψη όσων δεν είναι ορατά. Γιατί, όπως υποδηλώνει και η ίδια η παράσταση, η ουσία της αγάπης δεν βρίσκεται πάντα σε όσα μπορούμε να δούμε ή να αγγίξουμε, αλλά σε όσα χρειάζεται να ανακαλύψουμε μέσα μας.

Η θεατρική γλώσσα του «Πύρινου Άνθους» διαμορφώνεται μέσα από τη συνάντηση του λόγου με το σώμα, τη σιωπή, το φως και τη ζωντανή μουσική. Τα κρουστά, το πιάνο, η κιθάρα και το κλαρινέτο συνοδεύουν τη δράση, ενώ μελοποιημένοι στίχοι μετατρέπουν την ποίηση σε τραγούδι. Η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία, αλλά αποτελεί οργανικό μέρος της παράστασης, δίνοντας φωνή σε όσα ο λόγος αδυνατεί πλέον να εκφράσει.

Πέρα όμως από την προσωπική αναζήτηση της αγάπης, το έργο ανοίγει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο, συλλογικό και υπαρξιακό επίπεδο. Με αφετηρία τον μύθο των γενεών του ανθρώπου, θέτει το ερώτημα αν ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει φτάσει στο τέλος του και αν μέσα από την καταστροφή μπορεί να γεννηθεί κάτι καινούργιο. Το πέμπτο, σιδηρούν γένος, στο οποίο ανήκει ο σύγχρονος άνθρωπος, παρουσιάζεται να βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής του. Μέσα από τα ερείπια αυτού του κόσμου αναζητείται η δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Σε αυτή τη συμβολική αναγέννηση, το «Αγαπό» γίνεται η μήτρα ενός νέου ανθρώπινου γένους: του Έκτου Γένους, του Γένους της Καρδιάς.

Το «Πύρινο Άνθος» είναι, τελικά, μια σκηνική αναζήτηση γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανάγκη για σύνδεση και την ελπίδα ότι ακόμη και μέσα από την απώλεια και την καταστροφή μπορεί να υπάρξει μια νέα αρχή. Ένας μύθος που ξεκινά από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου για να συναντήσει το μεγάλο ερώτημα: αν μπορούμε να αγαπήσουμε πραγματικά, μπορούμε άραγε και να ξαναγεννηθούμε;

Πληροφορίες παράστασης

Πύρινο Άνθος – Ένας μύθος Καταστροφής και Αναγέννησης

Χώρος: Θέατρο Μοντέρνοι Καιροί

Ημερομηνίες: Από 22 Νοεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου

Ημέρα και ώρα: Κάθε Κυριακή στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μίλτος Δημουλής

Σκηνοθεσία: Μίλτος Δημουλής – Φάνια Νταλιάνη

Μουσική: Τάσος Σωτηράκης

Σκηνικά: Κατερίνα Παπαδαντωνάκη

Κοστούμια: Βάνια Αλεξάντροβα

Κίνηση: Μαρία Μάργαρη

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ελένη Τσιριγώτη

Ερμηνεύουν

Θηλυκό: Εβίτα Παπασπύρου

Αρσενικό: Μίλτος Δημουλής

Μάντης – Ποιητής: Μαρία Κολοκυθά

Χορός: Νίκος Τουλιάτος, Χριστίνα Καλαμπόκα

Μουσικοί επί σκηνής

Κρουστά: Νίκος Τουλιάτος

Κλαρινέτο: Μικές Σακελλίου

Πιάνο: Χριστίνα Καλαμπόκα

Κιθάρα: Ιάσονας Μανούσος

Τους μελοποιημένους στίχους ερμηνεύουν η Χρησηίδα και ο Ιάσονας Μανούσος.

Εισιτήρια: Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου και μέσω more.com.