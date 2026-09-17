Σε μια εποχή κατά την οποία το φαινόμενο της διαφθοράς συζητείται διαρκώς, ενώ οι μορφές του εξακολουθούν να προσεγγίζονται προβληματικά και χωρίς σαφή επιστημολογική θεμελίωση, το νέο βιβλίο του Δημήτρη Πρόντζα «Quo vadis, Ηomo Corruptus?» (Πού πας, διεφθαρμένε άνθρωπε;) θέτει στο επίκεντρο τη συστηματική και μεθοδολογικά συγκροτημένη διαχείριση των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς και αναδεικνύει τη μετάβαση από τη μελέτη στη διαχείρισή τους.

Αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο, το βιβλίο συγκροτεί τα θεωρητικά, αναλυτικά και λειτουργικά εργαλεία που απαιτούνται για την αναγνώριση, την ανάλυση, την αξιολόγηση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς.

Παράλληλα, συνδέει τη θεωρία με τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση κινδύνου και τη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών, αναδεικνύοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς προϋποθέτει πρωτίστως την κατανόησή τους.

Σε ένα περιβάλλον διαρκών κοινωνικών, τεχνολογικών και γεωπολιτικών μεταβάσεων, η διαχείριση των μορφών του φαινομένου της διαφθοράς αναδεικνύεται ως ένα διακριτό πεδίο θεωρίας και εφαρμογής. Η προσέγγιση που αναπτύσσεται στο βιβλίο καταδεικνύει ότι η αναγνώριση, η ερμηνεία και η διαχείριση των μορφών του φαινομένου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, τη λειτουργία των οργανισμών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση, απευθύνεται σε ερευνητές, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που επιδιώκουν να προσεγγίσουν το φαινόμενο της διαφθοράς όχι μόνο ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης, αλλά και ως πεδίο στρατηγικής ανάλυσης, πρόβλεψης και διαχείρισης.

Τιμή: €14 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Ο συγγραφέας

Ο Δημήτρης Πρόντζας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της διαφθοράς στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο υπηρετεί από το 2006. Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς, των μορφών και των επιπτώσεών τους, καθώς και στην ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και εργαλείων ανάλυσης, πρόβλεψης και διαχείρισης. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται τα έργα Διαφθορά και κοινωνία (2013), Λόγος και πρακτικές αντιδιαφθοράς: Κείμενα και ποσοτικές αναλύσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες (2014), Η Διαφθορά: Από τη θεωρία στη γεωγραφία (2017), Το Φαινόμενο της Διαφθοράς (2023).