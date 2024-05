Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ενημέρωσε πως η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision, έπειτα από το επεισόδιο που προκλήθηκε ανάμεσα στον Ολλανδό τραγουδιστή Joost Klein και μια φωτογράφο.

Είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση της ΕBU στην οποία ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) αναφέρει:

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα συμμετάσχει στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία διερεύνησε την καταγγελία μίας γυναίκας μέλους του συνεργείου παραγωγής μετά από περιστατικό που σημειώθηκε μετά την εμφάνισή του (σ.σ. του Joost Klein) τη βραδιά του Ημιτελικού της Πέμπτης. Όσο η νομική διαδικασία παίρνει τον δρόμο της, κρίνεται σκόπιμο να μην συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό αυτό δεν αφορούσε κανέναν άλλο καλλιτέχνη ή μέλος της αντιπροσωπείας“.

Η EBU καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως “διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί τώρα με 25 συμμετέχοντα τραγούδια».

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Τζουστ Κλάιν ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS», όπως και το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και μάρτυρες που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Ο τραγουδιστής είχε χάσει τη θέση του στην προτελευταία πρόβα του σόου στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ. Όπως έγινε γνωστό, δεν εμφανίστηκε ούτε και στην τελική πρόβα, καθώς η έρευνα της EBU βρισκόταν σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση της απουσίας του και από την πρόβα τζενεράλε έφερε αποδοκιμασίες από το κοινό, με όλα τα ενδεχόμενα, πλέον, να είναι ανοιχτά.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συμμετοχή της Ολλανδίας. Χθες πάντως, η Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ, δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση, από τον Κλάιν. Την ώρα που απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδιναν οι καλλιτέχνες μετά την εμφάνισή τους, η Γκολάν δέχτηκε μια ερώτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her

Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024