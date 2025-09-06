Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Amazon Prime Video, το επίσημο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», σε σκηνοθεσία Κόλιν Χανκς, το οποίο έκανε χθες την παγκόσμια πρεμιέρα του στην τελετή έναρξης του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Η ταινία, σε παραγωγή του Ράιαν Ρέινολντς ξετυλίγει τη ζωή και την καριέρα του Καναδού κωμικού Τζον Κάντι, μέσα από νέες συνεντεύξεις με τους πιο στενούς του φίλους και συμπρωταγωνιστές.

Ράιαν Ρέινολντς

«Είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με το ποιο θα ήταν το ιδανικό μέρος για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας και η αλήθεια είναι ότι η απάντηση βρίσκεται στους στίχους του αγαπημένου τραγουδιού του Τζον: ‘Ω, Καναδά, Πατρίδα μας και Μητρική Γη’», δήλωσε ο Χανκς, με το κοινό να ξεσπά σε επευφημίες.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για πρώτη φορά αδημοσίευτα οικογενειακά βίντεο, προσωπικές στιγμές και μαρτυρίες συνεργατών, σκιαγραφώντας τη ζωή ενός από τα πιο λαμπερά αστέρια της γενιάς του, μπροστά και πίσω από την κάμερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός γιου, συζύγου, πατέρα, φίλου και επαγγελματία που αφιέρωσε τη ζωή του στο να προσφέρει χαρά στο κοινό και στους δικούς του ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πάλευε με προσωπικούς δαίμονες και τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος.

«Ο Τζον, μας άφησε το 1994. Ίσως να ήταν ο σπουδαιότερος, ο πιο όμορφος άνθρωπος, που δεν συνάντησα ποτέ και πραγματικά θα έδινα τα πάντα για να τον γνωρίσω. Είμαι εμμονικός μαζί του εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρουν πολλοί…δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους», είπε ο Ρέινολντς επί σκηνής.

Οι Νταν Ακρόιντ, Κάθριν Ο’ Χάρα, Στιβ Μάρτιν, Τομ Χανκς, Μάρτιν Σορτ, Γιουτζίν Λέβι και Μακόλεϊ Κάλκιν είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών που μιλούν για εκείνον, σύμφωνα με το Deadline.

Οι Σον Μ. Στούαρτ, Τζορτζ Ντιούι, Σέιν Ριντ, Τζόνι Παριζό, Γκλεν Ζίπερ μοιράζονται επίσης την παραγωγή της ταινίας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 10 Οκτωβρίου.

Δείτε το τρέιλερ: