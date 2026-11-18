Τη νέα θεατρική παράσταση «Ραντεβού», σε σκηνοθεσία του Ιωάννη Μακρόπουλου, φιλοξενεί κάθε Κυριακή στις 21:00 το Θέατρο 2510 στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο dramedy με έντονο κοινωνικοπολιτικό αποτύπωμα, που εστιάζει σε δύο εκπροσώπους της γενιάς των millennials. Μέσα από τη δική τους ματιά, το έργο φωτίζει τα στερεότυπα, τις ματαιώσεις και τις προκλήσεις της εποχής, εξετάζοντας πώς οι εξωτερικές πιέσεις καθορίζουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις.

«Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.» Μια φράση που δεν πρόκειται να ακουστεί από κανένα μεγάφωνο – οφείλουμε να τη διεκδικήσουμε μόνοι μας.

Η υπόθεση

Η Στέλλα ετοιμάζεται βιαστικά, ήδη αργοπορημένη, για το πιο κρίσιμο και απαιτητικό επαγγελματικό ραντεβού της ζωής της. Λίγο πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, ο Γιώργος τη σταματά. Για ακόμη μία φορά, εκείνη νιώθει εγκλωβισμένη, διχασμένη ανάμεσα στην επιτακτική ανάγκη να ξεφύγει και την επιθυμία να θέσει επιτέλους τον εαυτό της σε προτεραιότητα.

Ανάμεσα στο «τώρα» και στο «τότε», στα όσα ειπώθηκαν και σε όσα έμειναν μετέωρα, οι δύο ήρωες βυθίζονται σε αναμνήσεις που αναδύονται με κινηματογραφικό ρυθμό στο υποσυνείδητό τους. Μια ιστορία για όσα κυνηγάμε με πάθος και για όσα δεν καταφέραμε ποτέ να αφήσουμε πίσω.

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 21:00

Χώρος: Θέατρο 2510 (Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια)

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 12€ (μειωμένο)

Προπώληση: more.com

Συντελεστές

Κείμενο: Ελεονώρα Άτση, Γιάννης Μακρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μακρόπουλος

Επί σκηνής: Γιώργος Σατιλμής, Ελεονώρα Άτση

Βοηθός σκηνοθέτη: Ματίνα Ταραζή

Μουσική: Nick Zisou

Σκηνογραφία: Σαββίνα Αλεξοπούλου

Ενδυματολογία: Έβελιν Μοραρίου