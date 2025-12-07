Η Βερόνικα Δαβάκη επιλέγει την ιστορική Απανεμιά στην Πλάκα και μας δίνει ραντεβού για μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, τη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, γεμάτη αγαπημένα ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, κομμάτια από την έντεχνη μουσική σκηνή, τη μελοποιημένη ποίηση και το νέο κύμα, καθώς και επιλογές από την προσωπική δισκογραφική της πορεία με τους Νίκο Ξυδάκη, Βαγγέλη Κορακάκη και Δημήτρη Παπαδημητρίου.

«Σταλιά σταλιά κι αχόρταγα», «Πες πως μ αντάμωσες μια νύχτα σ ένα όνειρο»

«Στης ζωής τη στράτα» «Δεύτερη ζωή δεν έχει» «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα»

Από τον Βασίλη Τσιτσάνη στον Γιώργο Ζαμπέτα και από τον Άκη Πάνου στον Μίκη Θεοδωράκη και τη μελοποιημένη ποίηση.

Την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει ο Κώστας Φασουλάς.

Μαζί της επί σκηνής ο Βασίλης Κορακάκης παίζει μπουζούκι και τραγουδάει και ο Δημήτρης Σίντος παίζει πιάνο, επιμελείται τις ενορχηστρώσεις και τον ήχο.

Η Βερόνικα σημειώνει

«Ζήτησα από τον Κώστα να φανταστεί ένα πρόγραμμα για τον μοναδικό αυτό χώρο και το πρώτο πράγμα που είπαμε την ίδια στιγμή, ήταν “εκεί θέλει τραγούδια… να τα λέμε όλοι μαζί!”! Αυτό ακριβώς μου έχει λείψει, αυτό ακριβώς μπορεί κανείς να βρει στον χώρο της Απανεμιάς. Την παρέα, την αγκαλιά, τη μέθη των τραγουδιών που μέσα στα χρόνια μας έχουν ορίσει και που με το άκουσμα της πρώτης κιόλας νότας δεν μπορούμε να κρατηθούμε να μην τα σιγοτραγουδήσουμε! Πήρα λοιπόν τη μουσική μου παρέα και κλείσαμε το Ραντεβού».

Βερόνικα

Ένα πρόγραμμα γεμάτο αγάπη, έκπληξη, δροσερή ματιά και γιορτινή διάθεση.

Πληροφορίες:

Ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη

Μαζί της επί σκηνής:

Βασίλης Κορακάκης – μπουζούκι, τραγούδι

Δημήτρης Σίντος – ενορχήστρωση, πιάνο

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

21.00

ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΑΝΕΜΙΑ

Μνησικλέους και Θόλου 4, Πλάκα.

Κρατήσεις: 210-3248580