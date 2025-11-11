Μια ξεχωριστή παράσταση θεάτρου σκιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ., στη Θεατρική σκηνή «Εκτός σχεδίου» στο Καματερό.
Πρόκειται για μια ρεμπέτικη βραδιά με τον Καραγκιόζη. Ο αγαπημένος Καραγκιοζοπαίχτης Αντώνης Βρεττός ζωντανεύει τον θρυλικό λαϊκό μας ήρωα σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, σάτιρα και ανατροπές!
Η βραδιά θα πλαισιωθεί από ζωντανή ρεμπέτικη μουσική με τους:
Νικόλας Αμπατζίδης – μπουζούκι & τραγούδι
Θάνος Ασημακόπουλος – κιθάρα
Δημήτρης Νιάρχος – τουμπερλέκι & κλαρίνο
…και πολλές ακόμα μουσικές και κωμικές εκπλήξεις!
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
Ώρα: 8:30 μ.μ.
Θεατρική σκηνή «Εκτός Σχεδίου» – Σπύρου Θεολόγου 33, Καματερό
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες: 6931322008
Μια βραδιά που ενώνει το γέλιο του Καραγκιόζη με τους ρυθμούς του ρεμπέτικου – μην τη χάσετε!