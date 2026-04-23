Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στο Floyd, έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας hip-hop σκηνής. Ο θρυλικός Redman έρχεται για μια μοναδική συναυλία, φέρνοντας μαζί του την αστείρευτη ενέργεια, το αυθεντικό flow και την τεράστια επιρροή που τον καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς στη rap κουλτούρα.

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από τρεις δεκαετίες, έχει χαρίσει διαχρονικά classics όπως τα «Da Rockwilder» (μαζί με τον Method Man), “Time 4 Sum Aksion” και “Whateva Man”. Δίσκοι όπως τα “Whut? Thee Album” (1992), “Dare Iz a Darkside” (1994), “Muddy Waters” (1996) και “Doc’s da Name 2000” (1998) θεωρούνται πλέον ορόσημα στην ιστορία του hip-hop.

Καθοριστική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε και το συνεργατικό album “Blackout!” (1999) με τον Method Man, το οποίο άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική της εποχής. Παράλληλα, η κινηματογραφική του παρουσία στην ταινία “How High” τον καθιέρωσε και ως cult φιγούρα της ποπ κουλτούρας των 00s.

Η πορεία του ξεκίνησε όταν ανακαλύφθηκε από τον Erick Sermon των EPMD, ενώ έκανε τα πρώτα του βήματα ως DJ για τους Lords of the Underground. Η πρώτη του εμφάνιση στο μικρόφωνο ήρθε το 1990 στο album “Business as Usual”, πριν κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του δύο χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια σταθερά επιτυχημένη πορεία, με σημαντικές συνεργασίες και κυκλοφορίες, όπως το “El Niño” με τους Def Squad, αλλά και συμμετοχές σε projects όπως το “All Eyez on Me” του 2Pac. Τα τελευταία χρόνια συνέχισε δυναμικά με τα albums “Reggie” (2010), “Mudface” (2015) και το πολυαναμενόμενο “Muddy Waters Too” (2024).

Η μουσική του έχει ακουστεί σε δημοφιλή video games όπως το Grand Theft Auto, ενώ έχει εμφανιστεί και σε ταινίες όπως το Scary Movie 3 και το Jay and Silent Bob Reboot, καθώς και ως χαρακτήρας σε παιχνίδια όπως τα Def Jam Vendetta και Def Jam: Fight for NY.

Γνωστός για τα εκρηκτικά live shows του, ο Redman παραμένει μία από τις πιο σημαντικές μορφές του hip-hop των τελευταίων 30 ετών. Μην χάσετε την ευκαιρία να τον δείτε ζωντανά στην Αθήνα, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

LIVE IN ATHENS

Κυριακή 5 Ιουλίου 2026

FLOYD, Πειραιώς 157, Αθήνα, 11854

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com