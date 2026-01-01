Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, που αφηγείται τις περιπέτειες του θρυλικού Γαλάτη στη Λουζιτανία, σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία στη Γαλλία, με 1,65 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πουληθεί από την κυκλοφορία του στις 23 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων που έχει καταγραφεί για τίτλο της σειράς τα τελευταία είκοσι χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

«Το 2025 αποδείχθηκε μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρό μας Γαλάτη», ανέφερε ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ (όμιλος Hachette), Σελέστ Σουρούγκ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ινστιτούτου GFK, τα οποία δημοσίευσε η εφημερίδα Ouest-France, το άλμπουμ «Αστερίξ στη Λουζιτανία» έκλεισε τη χρονιά με πωλήσεις-ρεκόρ: 1,65 εκατομμύριο αντίτυπα έως τις 28 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ «Η Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

Η έντονη διαφημιστική προβολή συνέβαλε ώστε οι εβδομαδιαίες πωλήσεις τον Δεκέμβριο να ξεπερνούν τις 100.000. Συνολικά, το άλμπουμ καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις της σειράς εδώ και δύο δεκαετίες, μετά το τεύχος «Ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια τους» του 2005.

«Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη, ιδίως σε μια περίοδο όπου η εκδοτική αγορά δείχνει σημάδια στασιμότητας», σχολίασε ο Σουρούγκ, αποδίδοντας την επιτυχία τόσο «στην ποιότητα της δουλειάς των δημιουργών» –του σεναριογράφου Φαμπκαρό και του σχεδιαστή Ντιντιέ Κονράντ– όσο και «στη διαχρονική απήχηση του κόσμου του Αστερίξ».

Στη νέα ιστορία, ο Αστερίξ και ο πιστός του σύντροφος Οβελίξ ταξιδεύουν στην Πορτογαλία για να σταθούν στο πλευρό των Λουζιτανών στον αγώνα τους κατά των Ρωμαίων. Εκεί, το άλμπουμ γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, με 150.000 πωλήσεις, όταν οι προηγούμενες περιπέτειες του ήρωα κινούνταν κατά μέσο όρο στις 30.000.

Θετική πορεία καταγράφεται και σε άλλες παραδοσιακές αγορές του Αστερίξ, όπως η Γερμανία και η Ισπανία.

Το επόμενο άλμπουμ της σειράς προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027. Μέχρι τότε, στα τέλη του 2026, θα προβληθεί στους κινηματογράφους μια γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων που θα μεταφέρει τον Αστερίξ στο «Βασίλειο της Νουβίας».

Τέλος, το 2026 σηματοδοτεί και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Ρενέ Γκοσινί, συνδημιουργού του Αστερίξ μαζί με τον Αλμπέρ Ουντερζό.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ