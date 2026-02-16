Ρεκόρ τηλεθέασης τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό σημείωσε ο χθεσινός τελικός του «Sing for Greece 2026», γεγονός που τον κατέταξε στην πρώτη θέση από το 2011, μεταξύ των 8 τελικών που έχει διοργανώσει η ΕΡΤ.

Η λάμψη και ο παλμός του χθεσινού show αποτυπώθηκαν και στον πίνακα των μετρήσεων, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φθάνει στους άντρες (18-24) στο 45%, και την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη σε όλα τα κοινά μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών.

Στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.

Το show είδαν, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον και προσμονή, όλα τα κοινά καθώς, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 43% σε παιδιά και γυναίκες (18-34) και στο 34% στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στους άντρες.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι σε επίπεδο λεπτού το μερίδιο τηλεθέασης στους άντρες (18-24) έφτασε το 74%.

Στα υψηλά αυτά ποσοστά πρέπει να προστεθεί και το ERTFLIX όπου οι θεάσεις ξεπέρασαν τις 360.000 με το 60% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.

O τελικός έγινε viral και στα social media με το hashtag #SingForGreece να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Χ (πρώην twitter).

To ραντεβού με την ΕΡΤ ανανεώνεται για τον προσεχή Μάιο όταν ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα ανέβει στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, στη Βιέννη.