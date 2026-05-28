Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται και πάλι στην επιφάνεια, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Petit Journal». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασή της στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, υπεύθυνη για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, κάλεσε την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με σκοπό την επανένωση των κομματιών που φυλάσσονται στο Βρετανικό Μουσείο, με εκείνα που εκτίθενται στην Αθήνα.

«Τα αρχαία μνημεία στην καρδιά της διπλωματίας». Με αυτόν τον τρόπο το γαλλικό ΜΜΕ περιγράφει την εξέλιξη αυτή, λέγοντας πως αυτή η νέα στάση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Αθήνα, η οποία διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την οριστική επιστροφή των έργων τέχνης που αφαιρέθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία.

Οι Ελληνικές Αρχές διατήρησαν τη θέση τους ενώπιον της UNESCO. Σύμφωνα με τις ίδιες, κανένα έγκυρο οθωμανικό έγγραφο δεν αποδεικνύει τη νομιμότητα της μεταφοράς των Γλυπτών στο Λονδίνο. Κατήγγειλαν επίσης τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αποξήλωση των ζωφόρων και υποστήριξαν ότι αυτά τα κομμάτια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μνημείου της Ακρόπολης.

Απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε την παραδοσιακή του θέση. Το Λονδίνο θεωρεί ότι η απόκτηση των Μαρμάρων ήταν νόμιμη και επαναλαμβάνει ότι η βρετανική νομοθεσία περιορίζει οποιαδήποτε μόνιμη επιστροφή εθνικών συλλογών. Οι Βρετανικές Αρχές τονίζουν επίσης τη διεθνή ορατότητα που προσφέρει το Βρετανικό Μουσείο.

Ωστόσο, το διπλωματικό κλίμα φαίνεται να μετατοπίζεται υπέρ της Ελλάδας. Αρκετά κράτη-μέλη της Επιτροπής της UNESCO, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Βραζιλίας, της Αιγύπτου και της Κίνας, έχουν υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα.

Η Τουρκία παρενέβη επίσης, αμφισβητώντας την ύπαρξη του οθωμανικού εγγράφου που επικαλούνται για να δικαιολογήσουν τις μεταφορές. Η συζήτηση πλέον εκτείνεται πέρα από το αμιγώς ελληνοβρετανικό πλαίσιο.

Εδώ και αρκετά χρόνια, το ζήτημα των Μαρμάρων του Παρθενώνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς κινήματος για την επανεκτίμηση συλλογών που αποκτήθηκαν κατά την αποικιακή εποχή. Η UNESCO, επιπλέον, θεωρεί αυτή τη διαμάχη ως ένα μείζον διακυβερνητικό ζήτημα που αφορά την παγκόσμια κληρονομιά.

Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου παραμένουν σε αδιέξοδο, η ανανεωμένη έκκληση της UNESCO θα μπορούσε να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις γύρω από μία από τις πιο εμβληματικές πολιτιστικές διαμάχες στον κόσμο.