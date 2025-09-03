Ο Δήμος Ανωγείων έχει χαρακτηριστεί το 2025 ως Δήμος για το Έτος Μάνου Χατζιδάκι, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη. Η βαθιά και διαχρονική σχέση του Μάνου Χατζιδάκι με τα Ανώγεια, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και σφραγίστηκε με τις «Ανωγειανές Γιορτές», φέρει τη σφραγίδα της ποιότητας και της συνεργασίας του Χατζιδάκι με τον τότε εμβληματικό δήμαρχο Γεώργιο Κλάδο, σύμφωνα με τον νυν δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Οι εκδηλώσεις εκείνες έφεραν σε επαφή τους Ανωγειανούς σε πρωτοφανή κλίμακα με έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, διανοουμένων, ποιητών και ανθρώπων του θεάτρου, αλλά και με παραδοσιακούς δημιουργούς ποικίλων καλλιτεχνικών εκφράσεων. Αυτή η πολιτισμική ώσμωση άφησε ανεξίτηλα ίχνη στη μνήμη, στην καρδιά και στις συνειδήσεις των νέων εκείνης της εποχής και αποτελεί έκτοτε οδηγό για τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Ανωγείων.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι «Κινηματογραφικοί Διάλογοι» που θα πραγματοποιηθούν στα Ανώγεια, αποτελούν μια πρωτοβουλία που προκαλεί συζητήσεις γύρω από τα κινηματογραφικά έργα των σκηνοθετών Λευτέρη Χαρωνίτη και Δημήτρη Βερνίκου, εστιάζοντας στους πρωταγωνιστές της εποχής και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό. Οι διάλογοι αναδεικνύουν τον πολιτισμό όχι μόνο ως ψυχαγωγία και επιμόρφωση, αλλά και ως αναπτυξιακή δυνατότητα για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Μεϊντάνι στις 21:00 και η δημοτική Αρχή Ανωγείων προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική, όπως τη χαρακτηρίζει, εμπειρία, που συνδέει την ιστορία, τη μνήμη και τη δημιουργία με τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα.

Οι προβολές αφορούν:

«Γεώργιος Ι. Κλάδος Ένας Καινοτόμος Δημιουργικός Πολίτης»: Η ταινία είναι ένα αφιερωματικό, τιμητικό πορτραίτο για τη ζωή και το έργο ενός αγωνιστή των κοινωνικών αλλαγών, ενός από τους πρωτοπόρους αναμορφωτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, του Γεωργίου Ι. Κλάδου. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 ο Γεώργιος Ι. Κλάδος ως δήμαρχος Ανωγείων υπήρξε ένας από τους ελάχιστους εκείνους δημάρχους που έδωσαν κοινωνικό περιεχόμενο και υπόσταση στους δήμους της χώρας που μέχρι τότε είχαν αποκλειστικές σχεδόν δραστηριότητες την έκδοση πιστοποιητικών την ύδρευση και την καθαριότητα. Με τις καινοτόμες ιδέες του συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή του Δήμου σε φορείς και εργαλεία ολόπλευρης τοπικής ανάπτυξης και έβαλε τον πολιτισμό αιχμή στην επιμόρφωση, ψυχαγωγία και στην οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών. Η ταινία παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές από την περιπετειώδη ζωή και τα σημαντικότερα επιτεύγματα του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τον Γεώργιο Ι. Κλάδο μιλούν δεκάδες συναγωνιστές του, συγχωριανοί του, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καλλιτέχνες.

«Ανώγεια 79»: Μετά την επιτυχία της πολιτιστικής έκρηξης του Τρίτου Προγράμματος, ο Μάνος Χατζιδάκις επιλέγει να αφήσει πίσω του την συντήρηση του δημοσίου ραδιοφώνου και κατευθύνει τη δράση του στην περιφέρεια. Η Κρήτη έτοιμη από καιρό του ανοίγει την αγκαλιά της και ο Μάνος βρίσκεται στο γόνιμο έδαφος της. Πρώτα συναντά την Ομάδα των Κρητικών από το Ηράκλειο που είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια του Αλέξη Μινωτή την Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης. Η ομάδα αμέσως προσχωρεί και υπηρετεί τα μουσικά οράματα του Μάνου Χατζιδάκι που ήταν βασικά η διάδοση της συμφωνικής και μη μουσικής στην περιφέρεια. Στη συνέχεια διοργανώνει με την υποστήριξη του Τρίτου Προγράμματος συναυλίες σε όλη την Κρήτη με τα έσοδα των οποίων αγοράζει ένα πιάνο. Η Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης έχει ήδη μετεξελιχθεί στην Μουσική Ακαδημία Κρήτης.

Ο διορατικός Γιώργος Κλάδος που αντιλήφθηκε αμέσως το όραμα του Μάνου Χατζιδάκι τον συναντά μαζί με τα μέλη της Μουσικής Ακαδημίας και τον Αύγουστο του ’79 με την σύμπραξη του Δήμου Ανωγείων, του Τρίτου Προγράμματος και της Μουσικής Ακαδημίας Κρήτης γεννιέται η πιο σημαντική συνάντηση και διάλογος για τη σημασία μιας λαϊκής παράδοσης στον καιρό μας.

Ο Μάνος Χατζιδάκις καταφέρνει να αγγίξει το πιο σημαντικό κομμάτι του πολιτιστικού ζητήματος, την πλούσια αλλά απομονωμένη λαϊκή παράδοση. Αρωγούς σ’ αυτό το μεγάλο ερώτημα προσκαλεί όλους τους εκπρόσωπους της Ελληνικής Διοίκησης.

Ο σπόρος της διερεύνησης του Πολιτιστικού ζητήματος έχει ήδη φυτευτεί και όπως είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις, «η εντολή που πήρα ήταν η εξής: Θέλω τ’ Ανώγεια ξημερώματα. Θέλω στιγμιότυπα στα καφενεία, θέλω συζητήσεις, θέλω τους καλεσμένους εδώ κι εκεί, θέλω τους Ανωγειανούς, θέλω το Συνέδριο, τους αγώνες λύρας, θέλω ξενύχτια, θέλω τα τραγούδια και τους χορούς, θέλω τις ταβέρνες – θέλω όλα να’ ναι ένα ατέλειωτο καφενείο αλλά σε ποιοτική μορφή».

Όλα αυτά τα παραδίδει ο Δημήτρης Βερνίκος στην ταινία «Ανώγεια ’79» η οποία καταγράφει την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών μ’ όλη την ποικιλία και τις αντιφάσεις της. Το καυτό θέμα της παράδοσης αναλύεται, αμφισβητείται και ζει μπροστά στα μάτια μας, πηγαίο και χωρίς συζητήσεις απ΄ το μικρό παιδάκι των τεσσάρων ετών που λέει μαντινάδες, μέχρι τους χορούς και τα τραγούδια των μεγάλων.