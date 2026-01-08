Ο Βασίλης Προδρόμου στο Gazarte Roof Stage, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, παίρνει βαθιά ανάσα και ξεχύνεται χωρίς δεύτερες σκέψεις σε έναν κόσμο που, όπως λέει κι ο ποιητής, τον έχει ονειρευτεί, τον έχει περπατήσει και σίγουρα υπάρχει.

Αυτόν τον «καινούργιο» μουσικό κόσμο φτιάχνουν ο Δημήτρης Σίντος με τις ανατρεπτικές ενορχηστρώσεις του και την επιμέλεια του ήχου και ένα εξαιρετικό κουαρτέτο που έρχεται να αναπαραστήσει συναισθήματα με γλύκα και τόλμη!

Ο Γιάννης Κονταράτος και ο Ιάσονας Κτενάς στα βιολιά, η Δέσποινα Σπανού στο τσέλο και η Χριστίνα Καμινάρη στη βιόλα.

Το χιούμορ «παρεμβαίνει» για να ελαφρύνει τις υπαρξιακές και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες.

Τα τραγούδια, από τη δισκογραφία του Βασίλη και υπέροχες δημιουργίες από όλες τις εποχές του ελληνικού τραγουδιού, μας ταξιδεύουν σε αυτόν τον μαγικό κόσμο.

Ελάτε να τον ανακαλύψουμε παρέα!

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Παραγωγή: Gazarte & Cricos

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια:

Α΄Ζώνη: 18€

Β΄Ζώνη: 15€

Free Seating: 12€

Προπώληση: more.com

Ο Βασίλης Προδρόμου γεννήθηκε στις Σέρρες το 1983. Από την ηλικία των 4, ξεκίνησε να ασχολείται με τα έγχορδα. Αργότερα φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, ενώ ταυτόχρονα πήρε μαθήματα λαϊκής κιθάρας και τρίχορδου μπουζουκιού από τους Σταύρο Βασδέκη και Δημήτρη Ψαρρά αντίστοιχα. Ως φοιτητής Αρχιτεκτονικής στο Δ.Π.Θ. δραστηριοποιήθηκε ως μουσικός και τραγουδιστής σε μουσικές σκηνές και συναυλίες γενικά στη βόρεια Ελλάδα. Το Δεκέμβρη του 2013, ολοκληρώνοντας τις σπουδές στην Αρχιτεκτονική, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα με τη Γλυκερία και το Μπάμπη Τσέρτο. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες, τραγουδοποιούς και ερμηνευτές σε ζωντανές εμφανίσεις ή στο Studio και παρουσιάζει τις δικές του μουσικές σε σκηνές εντός κι εκτός Αθήνας, με βασικούς συνοδοιπόρους τον συνθέτη και ακορντεονίστα Dasho Kurti και τον τραγουδοποιό – πολυμουσικό Δημήτρη Σίντο και τον ντράμερ Θάνο Τσελεμπή. Είναι μέλος των Pagan, μιας progressive ethnic μπάντας, όπου παίζει ακ. κιθάρα και τραγουδάει.

Συνεργασίες (Live): Γλυκερία, Ελένη Βιτάλη, Νατάσσα Μποφίλιου, Pagan, Δήμητρα Γαλάνη, Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, Χριστίνα Μαξούρη (τα τραγούδια της Σωτηρίας), Πίτσα Παπαδοπούλου, Μανώλης Λιδάκης, Χρήστος Νικολόπουλος, Νίκος Δημητράτος, Ιουλία Καραπατάκη, Ανατολή Μαργιόλα, Ασπασία Στρατηγού, Μανόλης Πάππος, Γιώργος Μεράντζας, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Φωτεινή Βελεσιώτου, Σοφία Κουρτίδου κ.ά.

*H κατανάλωση δεν είναι υποχρεωτική.Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό!