Με το δεξί έκανε την είσοδό του στη νέα τηλεοπτική περίοδο το «Ριφιφί», το οποίο έκανε πρεμιέρα στην ελεύθερη τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις κατά την πρώτη της προβολή στην COSMOTE TV, πλέον όμως συστήνεται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη σειρά συνεχίστηκε και στο δεύτερο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος χάρισε στους τηλεθεατές μια ιδιαίτερα φορτισμένη σκηνή που, όπως χαρακτηριστικά έγραψαν αρκετοί στα social media, τους «διέλυσε».

Στο Χ, τα σχόλια για την ερμηνεία του ηθοποιού ήταν αποθεωτικά, με πολλούς τηλεθεατές να κάνουν λόγο για ένα πραγματικό «ρεσιτάλ υποκριτικής». Η συναισθηματική ένταση της σκηνής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Χαραλαμπόπουλος απέδωσε τον πόνο και το πένθος του χαρακτήρα του, φαίνεται πως ήταν αρκετά για να προκαλέσουν έντονη συγκίνηση στο κοινό.

Στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποδύεται τον Νίκο, ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας που συμμετέχει στην εκτέλεση του σχεδίου μέσα από το τούνελ. Ο ρόλος του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ιστορία της ληστείας. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος εσωστρεφής και βαθιά σημαδεμένος από την απώλεια, γεγονός που δίνει στο ριφιφί μια πολύ πιο προσωπική διάσταση για τον ίδιο.

Ο Νίκος έχει χάσει τη σύζυγό του και επισκέπτεται συχνά τον τάφο της, διατηρώντας μαζί της έναν ιδιαίτερο δεσμό ακόμη και μετά τον θάνατό της. Στο δεύτερο επεισόδιο, η κάμερα τον ακολουθεί για ακόμη μία φορά στο νεκροταφείο, όπου στέκεται πάνω από τον τάφο της και της μιλά.

Ο μονόλογός του και η ερμηνεία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ανέδειξαν με έντονο τρόπο τη θλίψη και το βάρος της απώλειας που κουβαλά ο ήρωας. Η συγκεκριμένη σκηνή ήταν αρκετή για να κατακλύσει το Χ με σχόλια, με τους τηλεθεατές να εκφράζουν τον θαυμασμό και τη συγκίνησή τους για την ερμηνεία του ηθοποιού.

Από τα πρώτα επεισόδια, πάντως, το «Ριφιφί» έχει ξεχωρίσει για την κινηματογραφική του αισθητική, τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και τη σκοτεινή ατμόσφαιρα που διατρέχει την ιστορία.

Η Όλγα και οι άνθρωποι που ενώνονται μέσα από την απώλεια

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι η Όλγα, την οποία υποδύεται η Ευαγγελία Μουμούρη. Εργάζεται ως μηχανικός στην ΕΤΥΔΑΠ και εδώ και δέκα χρόνια ζει μόνη, έχοντας δημιουργήσει μια αυστηρά οργανωμένη καθημερινότητα.

Πίσω από αυτή τη φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή, όμως, κρύβεται ένα βαθύ προσωπικό τραύμα. Στην πορεία της ιστορίας, η Όλγα συναντά τον Νίκο, τον Βάκη και τον Μιχάλη, τρεις ανθρώπους με διαφορετικές διαδρομές, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό βίωμα: την απώλεια.

Τους συγκεκριμένους χαρακτήρες ενσαρκώνουν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος και ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης.

Η πραγματική υπόθεση πίσω από το «Ριφιφί»

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και είναι εμπνευσμένη από το περίφημο «ριφιφί του αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας, στην οδό Καλλιρρόης, τον Δεκέμβριο του 1992.

Οι δράστες είχαν φτάσει στο υπόγειο της τράπεζας μέσω μιας σήραγγας και είχαν παραβιάσει 301 από τις συνολικά 1.151 θυρίδες. Η αξία των κλοπιμαίων υπολογίστηκε τότε σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ωστόσο, δεν επιχειρεί μια απλή αναπαράσταση της ιστορικής ληστείας. Η πραγματική υπόθεση αποτελεί την αφετηρία για μια ανθρωποκεντρική ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν άνθρωποι που έχουν χάσει σημαντικά κομμάτια της ζωής τους, από την οικογένεια και την εργασία μέχρι την αξιοπρέπεια και την ελευθερία τους.

Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες, οι ήρωες φτάνουν σε ένα σημείο όπου είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν τα πάντα, αναζητώντας μια διέξοδο από όσα τους έχουν οδηγήσει στο περιθώριο.

Η πορεία του «Ριφιφί» στην COSMOTE TV

Πριν μεταφερθεί στην ελεύθερη τηλεόραση, το «Ριφιφί» είχε κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατακτώντας την κορυφή των trends στο Χ.

Οι τηλεθεατές είχαν σταθεί ιδιαίτερα στη σκηνοθεσία, το καστ, τη μουσική και τη συνολική αισθητική της παραγωγής, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρίσεις με γνωστές ξένες σειρές.

Το σενάριο υπογράφουν οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή, τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει ο Claudio Bolivar, ενώ τη μουσική της σειράς έχει γράψει ο Ted Reglis. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από την COSMOTE TV, με την Tanweer Productions να αναλαμβάνει την εκτέλεση παραγωγής.

Αν δεν ξαναβγει στο μελλον ηθοποιαρα τοθ βεληνεκους του Βασιλη Χαραλαμποπουλου θα θεωρηθει αυτη η χωρα πολυ φτωχη στον χωρο της υποκριτικης. #Rififi pic.twitter.com/RoXbdisM70

— 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) September 21, 2026