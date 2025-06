Ο ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης και παρουσιαστής των τελετών απονομής των Χρυσών Σφαιρών, Ρίκι Τζερβέιζ, τιμήθηκε με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Υπέροχη μέρα. Απέκτησα ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, γευμάτισα με μερικούς από τους παλαιότερους φίλους μου» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός σε ανάρτησή του στο X μετά την εκδήλωση.

Lovely day. Got a star on The Hollywood Walk of Fame, had lunch with some of my oldest friends, and just washed my shorts in the shower 👍 pic.twitter.com/x8Z0t3qtLk

— Ricky Gervais (@rickygervais) May 31, 2025