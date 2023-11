Ο Ρίντλεϊ Σκοτ έχει ένα απλό μήνυμα για όσους επισημαίνουν ανακρίβειες στη νέα επική ταινία του «Napoleon»: «Get a life».

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Χοακίν Φίνιξ ως τον Γάλλο αυτοκράτορα του 19ου αιώνα θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ανόδου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην εξουσία και της ταραχώδους σχέσης του με την αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα ντε Μπωαρναί, την οποία υποδύεται η Βανέσα Κίρμπι.

Αν και ορισμένοι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει το ιστορικό δράμα «αριστούργημα», κάποιοι έριξαν πιο λεπτομερή ματιά στο τρέιλερ και έχουν εντοπίσει στοιχεία που δεν ταιριάζουν με τα όσα αναφέρονται στα βιβλία ιστορίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Ο ιστορικός Νταν Σνόου ανέλυσε ορισμένα παραδείγματα απόκλισης από τα ιστορικά γεγονότα σε βίντεο στο TikTok. Ένα από τα θέματα στα οποία στάθηκε ο Σνόου είναι η ιδέα ότι ο Ναπολέων «ήρθε από το πουθενά», όπως αναφέρεται στην αφίσα. «Ο πατέρας του ήταν, στην πραγματικότητα, αριστοκράτης» παρατήρησε ο ιστορικός.

Επεσήμανε επίσης ότι «ο Ναπολέων δεν πυροβόλησε τις πυραμίδες» στη Μάχη των Πυραμίδων και ότι, παρά τα όσα παρουσιάζονται στο τρέιλερ, η Μαρία-Αντουανέτα «είχε πολύ κουρεμένα μαλλιά για την εκτέλεση και ο Ναπολέων δεν ήταν εκεί».

Το θέμα της κριτικής του Σνόου αποτέλεσε θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αφιέρωμα του New Yorker. Όταν ο Ρίντλεϊ Σκοτ ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τους ενδοιασμούς του ιστορικού με το τρέιλερ, η απάντησή του ήταν συνοπτική και απλή: «Αποκτήστε ζωή».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα γυρίσματα της κομβικής Μάχης του Βατερλώ διήρκεσαν πέντε ημέρες και όπως τόνισε ο σύμβουλος σε στρατιωτικά θέματα, Πολ Μπίντις ο Ρίντλεϊ Σκοτ έδινε προσοχή στη λεπτομέρεια.

