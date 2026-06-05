Σε μια από τις πιο αιχμηρές και πολιτικά φορτισμένες δημόσιες τοποθετήσεις του προχώρησε ο διάσημος Χολιγουντιανός ηθοποιός και ακτιβιστής Ρίτσαρντ Γκιρ, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Όσλο της Νορβηγίας.

Ο 76χρονος σταρ βρέθηκε στην εκδήλωση του Oslo Freedom Forum για να απονείμει το διεθνές βραβείο «Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον φυλακισμένο Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Τζεν και στον αντικαθεστωτικό Σάι από τη Μιανμάρ. Ωστόσο, η ομιλία του στράφηκε γρήγορα γύρω από την εσωτερική πολιτική κατάσταση της πατρίδας του, χρησιμοποιώντας ασυνήθιστα σκληρή φρασεολογία.

«Αποκοιμηθήκαμε ως πολίτες»

Ο Γκιρ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την πορεία της αμερικανικής δημοκρατίας, ενώ δεν δίστασε να ασκήσει αυτοκριτική για την απάθεια της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του στους ανθρώπους που δεν κινητοποιήθηκαν εγκαίρως.

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να αλλάξει έτσι; Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι ένας τέτοιος μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;» δήλωσε χαρακτηριστικά μπροστά σε ένα κοινό εκατοντάδων παρευρισκόμενων.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο Ντόναλντ Τραμπ «από την πρώτη κιόλας μέρα αποδόμησε σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό». Αναζητώντας τα αίτια αυτής της εξέλιξης, ο Γκιρ υπογράμμισε: «Πώς έγινε αυτό δυνατό; Επειδή αποκοιμηθήκαμε. Δεν δείξαμε ενδιαφέρον. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά».

Η προειδοποίηση για τη «Δικτατορία των Τεράτων»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του σε μια πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου. Ο διάσημος πρωταγωνιστής χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία ως μια ηχηρή προειδοποίηση για το πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν οι δημοκρατικοί θεσμοί όταν οι πολίτες εφησυχάζουν.

«Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτή τη δικτατορία των τεράτων, και το πόσο γρήγορα μπορεί να εγκαθιδρυθεί. Οφείλουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία με τη σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα, έχει μακρά πορεία στον ανθρωπιστικό ακτιβισμό (κυρίως ως υποστηρικτής των δικαιωμάτων του Θιβέτ και στενός φίλος του Δαλάι Λάμα). Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που επιτίθεται δημόσια στον Τραμπ, καθώς τον Φεβρουάριο του 2025 τον είχε χαρακτηρίσει ανοιχτά ως έναν κοινό «νταή» (bully).