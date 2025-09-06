Η πολυβραβευμένη ταινία του Ορφέα Περετζή «Riviera» παρουσιάζεται από τις 4 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη NEO Films.

Ένας φοίνικας που μιλάει (σε όσους μπορούν να τον ακούσουν), δυο φίλες-για-πάντα, ένα αμήχανο καλοκαιρινό ειδύλλιο και μια μητέρα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω. Αυτό ίσως να είναι το τελευταίο καλοκαίρι της Άλκηστης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία της «Riviera», της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας του Ορφέα Περετζή.

Επίσημο τρέιλερ:

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και έφυγε από την ελληνική πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 4 βραβεία, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, της ΕΡΤ, του Best Location καθώς και της Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού, που απονεμήθηκε εξ ημισείας στις θαυμάσιες Εύα Σαμιώτη και Μυρτώ Μεϊτάνη Καστρινάκη.

Τρυφερή κι αστεία, μελαγχολική και γλυκόπικρη, η Riviera είναι μια ταινία απότομης ενηλικίωσης όχι μόνο μιας νεαρής γυναίκας αλλά μιας πόλης κι ενός ολόκληρου τρόπου ζωής που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας και δεν είναι ποτέ ξανά ίδιος.

Σύνοψη

Στον τοίχο της οικογενειακής πανσιόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ένας μυστηριώδης λεκές εμφανίζεται. Οι παλιοί ένοικοι ένας ένας την εγκαταλείπουν και οι εργολάβοι καιροφυλακτούν, η ανάπλαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς τα πάντα γύρω τους «εξευγενίζονται» δυο γυναίκες, η Άλκηστη και η Άννα, μητέρα και κόρη, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους και να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει με αμείλικτη ταχύτητα.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος σαν μια πράξη ιστορικής καταγραφής σε αναζήτηση της σχέσης του ανθρώπου με το τοπίο και τη Φύση αλλά και σαν μια δημιουργική απόδραση: μια άνευ όρων φαντασία που αναζητά χαραμάδες υπερβατικού στην “κανονική” πραγματικότητα. Η Riviera είναι χαρούμενη, χρωματιστή, γεμάτη παιδικές αναμνήσεις, ιδωμένη ενίοτε με – μαύρο – χιούμορ και μια ζεστή νοσταλγία. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια διαρκή αποσύνθεση. Στην ταινία η Riviera γίνεται σύμβολο ενός παρελθόντος που απειλείται από ολοκληρωτική εξαφάνιση συμπαρασύροντας μαζί της και τους ανθρώπους της σε έναν αέναο κύκλο βίαιης ενηλικίωσης. Μέσα από τη Riviera κάνω μια ευχή για ένα μέλλον καλύτερο απαλλαγμένο από βία, με την ελπίδα ότι θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε τον κόσμο γύρω μας στο βωμό ενός τρόπου ζωής που δεν μας αφορά πραγματικά αλλά μας περιθωριοποιεί και μας καταπιέζει».

Δραματική κομεντί, ελληνικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Ορφέα Περετζή, με τους Εύα Σαμιώτη, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Κώστας Κορωναίος κα.

Παραγωγή: Studio Bauhaus (Ελλάδα) & KG Productions (Γαλλία) | Διάρκεια: 84’ |

Πού παίζεται και ώρες προβολών

Ταινιοθήκη της Ελλάδος ᾽

Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, (Μετρό Κεραμεικός)

Πέμ.-Τετ.: 20.20

Διάνα

Περικλέους 14, Μαρούσι (ΗΣΑΠ Μαρούσι)

Πέμ.: 22.20, Παρ. 20.25, Σάβ. 18.50, Κυρ. 22.00, Τετ. 22.00