Σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Rex – Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», την παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους». Ο λόγος για το νέο έργο του Δημήτρη Κουρούμπαλη, σε σκηνοθεσία του ίδιου και της Φρόσως Κορρού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, φέτος, για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο, οι υπηρεσίες προσβασιμότητας εντάσσονται οργανικά στη σκηνική δράση. Η παρουσία των διερμηνέων εναρμονίζεται αισθητικά με το τοπίο της παράστασης ως αναπόσπαστο μέρος του έργου, σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση της ανοιχτής σε όλες και όλους θεατρικής εμπειρίας. Παράλληλα, η ουσία της συμπερίληψης επεκτείνεται και πέρα από τη σκηνή: Το εκπαιδευτικό εργαστήριο, το οποίο ακολουθεί σταθερά κάθε παράσταση, γίνεται προσβάσιμο και σε παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαμόρφωση συνθηκών ισότιμης συμμετοχής.

Το έργο

Ο Ρόμπιν είναι νέος δασοφύλακας. Η αγάπη του για το δάσος τον οδήγησε σε αυτήν τη δουλειά και στην υπηρεσία του Επιτρόπου που εξουσιάζει τον τόπο. Ο Επίτροπος δεν αγαπάει τα δάση. Αγαπάει το κέρδος. Μέρος του σχεδίου του για «εκσυγχρονισμό» της περιοχής είναι να εξαφανίσει το δάσος για να φτιάξει δρόμους, εργοστάσια, ξενοδοχεία, ορυχεία, ζωολογικούς κήπους. Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη μεγαλομανία του Επιτρόπου, ο Ρόμπιν κηρύσσεται παράνομος. Δεν είναι, όμως, μόνος. Στην καρδιά του δάσους ιδρύεται μια κοινότητα από ανθρώπους που το λέει η καρδιά τους και ο Ρόμπιν γίνεται Ρομπέν.

Μία σκηνική αφήγηση βαθιάς οικολογικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, που -με όχημα τη μουσική, τα τραγούδια και σκηνικές μάχες που θυμίζουν κινηματογράφο- μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα ολοζώντανο δάσος γεμάτο μυρωδιές, ήχους και χρώματα. Μία θεατρική εμπειρία -που περιλαμβάνει κι ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο- η οποία θα εμπνεύσει και θα συγκινήσει, ενεργοποιώντας τη φαντασία των παιδιών, επανασυνδέοντάς τα με το πολύτιμο καταφύγιο που χάνουμε: Το δάσος.

Το εργαστήριο

Το βιωματικό μουσικοθεατρικό εργαστήριο, που πλαισιώνει την παράσταση «Ρομπέν, η καρδιά του δάσους», προσκαλεί τα παιδιά-θεατές σε μία συλλογική εμπειρία αφιερωμένη στη φροντίδα του δάσους, τη συνεργασία και τη δύναμη της κοινότητας. Μέσα από την αφήγηση, τη μουσική και την κίνηση, τα παιδιά δημιουργούν τοπία εμπνευσμένα από την παράσταση και διαμορφώνουν τη δική τους κοινότητα στην «καρδιά του δάσους», καλλιεργώντας τη φαντασία και τις αισθήσεις.

Επιμέλεια και εμψύχωση εργαστηρίου: Σάντυ Μακροπούλου και Ελένη Μιχαηλίδου.

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για παιδιά με οπτική αναπηρία

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Υπερτιτλισμός για Κ\κωφά και βαρήκοα άτομα

Συντελεστές παράστασης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουρούμπαλης – Φρόσω Κορρού. Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα. Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού. Μουσική: Alex Sid. Χορογραφία: Φρόσω Κορρού. Φωτισμοί: Κάρολ Γιάρεκ. Sound design: Μικές Μπίλης. Σκηνική πάλη: Ιωάννα Τουμπακάρη. Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου. Δραματολόγος παράστασης: Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη. Βοηθός σκηνοθετών: Γιώργος Μουστάκας. Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου. Βοηθός σκηνογράφου: Πάρης Παρασκευόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά): Ανδρέας Βοτίκας, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Κρανίδη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Φώτης Μικρούλης, Νάντια Μπαϊμπά, Δημήτρης Οικονομίδης, Νεφέλη Παντερμαλή, Τίτος Πινακάς, Απόστολος Πραφτσιώτης, Κυριακή Σολωμίδου

Φωτογραφίες: ©Κάρολ Γιάρεκ

Συντελεστές Προσβασιμότητας

Υπερτιτλισμός για Κ/κωφά και βαρήκοα άτομα: Γρηγόρης Σταθόπουλος.

Σενάριο Ακουστικής Περιγραφής: Μαρία Θρασυβουλίδη, Αλεξάνδρα Γεωργοβασίλη. Αφήγηση Ακουστικής Περιγραφής: Μαρία Θρασυβουλίδη. Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Τόνια Παπαντωνάκη, Ανδρέας Πλεμμένος, Ανδρονίκη Ξανθοπούλου. Ποιοτικός έλεγχος: Ανδρέας Πλεμμένος, Άννα-Μαρία Φώσκολου. Λογισμικό υπερτίτλων: supertitles.gr. Σχεδιασμός Υπηρεσιών Προσβασιμότητας: liminal. Συντονισμός: Χρίστος Παπαμιχαήλ

Πληροφορίες:

Ρομπέν, η καρδιά του δάσους

του Δημήτρη Κουρούμπαλη

Παραστάσεις σε συνθήκες προσβασιμότητας

για άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες

Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 10:00

Θέατρο REX | Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη»

Από 5 ετών

Το τρέιλερ στην ελληνική νοηματική γλώσσα: