Σε περιόδους έντονης πολιτικής πόλωσης, πολλές παλιότερες δηλώσεις επιστρέφουν στη δημόσια συζήτηση και αποκτούν ξανά νόημα. Μία από αυτές είναι και η παρέμβαση που είχε κάνει πριν από καιρό ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όταν σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντε Νίρο είχε απευθύνει τότε μια συναισθηματικά φορτισμένη έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν ενεργοί και να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου. «Θέλω πίσω τη χώρα μου», είχε πει χαρακτηριστικά, καλώντας τον κόσμο να εκφράσει τον πατριωτισμό του μέσα από τη συμμετοχή και τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών.

Οι δηλώσεις αυτές είχαν προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο, αλλά και προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος απάντησε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στη βαθιά πολιτική και κοινωνική πόλωση που χαρακτήριζε εκείνη την περίοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα, με το πολιτικό κλίμα στην Αμερική να παραμένει εξίσου τεταμένο, τέτοιες δηλώσεις θυμίζουν πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η δημόσια συζήτηση, όταν πολιτική, κοινωνία και δημόσια πρόσωπα συγκρούονται ανοιχτά στο ίδιο πεδίο.

Ειδικότερα το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε μια εκτενή ομιλία στο Καπιτώλιο, μιλώντας για αυτό που χαρακτήρισε «χρυσή εποχή της Αμερικής». Την ίδια ώρα, λίγα χιλιόμετρα μακριά στην Ουάσινγκτον, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο συμμετείχε σε εκδήλωση των Δημοκρατικών με τίτλο «Η Κατάσταση του Βάλτου», όπου άσκησε έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντε Νίρο απηύθυνε μια φορτισμένη έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες, ζητώντας τους να ενεργοποιηθούν πολιτικά εν όψει των επόμενων ενδιάμεσων εκλογών. Μιλώντας στο Εθνικό Κλαμπ Τύπου της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι αισθάνεται «προδομένος» από τη χώρα του, επισημαίνοντας πως, ακόμη κι αν η Αμερική δεν είναι τέλεια, οφείλει να επιστρέψει στις αξίες που – όπως είπε – της έδωσαν δύναμη και ανθρωπιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από ένα μίλι από το σημείο όπου μιλούσε εκείνη την ώρα ο Τραμπ στο Καπιτώλιο. Στην ομιλία του, ο ηθοποιός τόνισε ότι η ενεργή αντίδραση των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να λογοδοτούν οι πολιτικοί ηγέτες. Κάλεσε όσους πιστεύουν στο Σύνταγμα και στο κράτος δικαίου να κινητοποιηθούν, ακόμη και να βγουν στους δρόμους, ώστε -όπως είπε – «να πάρουν πίσω τη χώρα τους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η αντι-Τραμπ ομάδα Defiance.org, ο καλλιτεχνικός ακτιβιστικός συνασπισμός Portland Frog Brigade και το δίκτυο ενημέρωσης Courier.

Την επόμενη ημέρα, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, σχολίασε τις δηλώσεις του ηθοποιού μιλώντας στη USA TODAY. Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, χαρακτήρισε τον Ντε Νίρο «ξεπερασμένο» και τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί ρητορική μίσους, υποκινώντας βία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 23 Φεβρουαρίου, ο 82χρονος ηθοποιός είχε εμφανιστεί και στο podcast «The Best People», όπου, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλεσε τον Τραμπ «εχθρό της χώρας» και προέτρεψε τους ψηφοφόρους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο «μεγάλο πρόβλημα». Στη συζήτηση με την παρουσιάστρια Nicolle Wallace, υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι για να αλλάξουν την πολιτική πορεία της χώρας, ακόμη κι αν διαφωνούν μεταξύ τους σε επιμέρους ζητήματα.

Ο Ντε Νίρο εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ θα αποχωρήσει εύκολα από την εξουσία μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του το 2029. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι στο χέρι μας να τον απομακρύνουμε», καλώντας τους πολίτες να κινητοποιηθούν πολιτικά και να συμμετάσχουν μαζικά στις ενδιάμεσες εκλογές.

Τόνισε ακόμη ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις και η συμμετοχή στην ψηφοφορία αποτελούν μορφές πατριωτισμού. Όπως ανέφερε, δεν θέλει να φαίνεται πως μόνο οι υποστηρικτές του κινήματος MAGA κρατούν αμερικανικές σημαίες, επισημαίνοντας ότι και όσοι διαφωνούν με τον Τραμπ είναι εξίσου Αμερικανοί και πιστεύουν σε αξίες όπως η ενσυναίσθηση και η καλοσύνη. Στόχος, όπως είπε, πρέπει να είναι η ενότητα της χώρας και όχι ο διχασμός.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ αντέδρασε δημόσια στα σχόλια του ηθοποιού μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του επιτέθηκε λεκτικά τόσο στον Ντε Νίρο όσο και στη Δημοκρατική βουλευτή Ιλχάν Όμαρ, η οποία είναι σομαλικής καταγωγής, και στην επίσης Δημοκρατική βουλευτή Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός δεν γνωρίζει τι λέει ή τι κάνει, ενώ σχολίασε ειρωνικά και τη συναισθηματική του φόρτιση κατά την ομιλία. Μάλιστα, τον συνέκρινε με την ηθοποιό και παρουσιάστρια Rosie O’Donnell, χρησιμοποιώντας και πάλι υποτιμητική γλώσσα.

Με πληροφορίες από USA Today και Variety