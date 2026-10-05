Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «δειλό» και «σκουπίδι», ενώ παράλληλα παρότρυνε τους ψηφοφόρους να «πάρουν πίσω την εξουσία» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η εξουσία στον λαό δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι η ιδρυτική αρχή του έθνους μας, εγγυημένη από το Σύνταγμα», δήλωσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συγκέντρωση «Kάτω τα χέρια από την ψήφο μας!» στη Νέα Υόρκη την περασμένη Κυριακή.

«Τώρα υπάρχουν άνθρωποι, ισχυροί άνθρωποι στους οποίους δώσαμε δύναμη και θέλουν πλέον να μας αφαιρέσουν τη δική μας εξουσία», τόνισε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Το βίντεο από την ομιλία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο:

«Θα τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό;», ρώτησε το πλήθος κόσμου που είχε μαζευτεί στη συγκέντρωση. «Φυσικά και όχι», συνέχισε ο 83χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Πρώτον, θα ψηφίσουμε και θα ψηφίσουμε νωρίς. Στη συνέχεια, θα πείσουμε την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες και τους γνωστούς μας να ανταποκριθούν επίσης στο κάλεσμα», δήλωσε ο χολιγουντιανός σταρ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ γνωρίζει ότι οι πολιτικές της δεν είναι μόνο τρελές και σκληρές, είναι όλο και πιο ανεπιθύμητες», υπογράμμισε. «Το βλέπουν. Δεν είναι χαζοί», είπε, πριν κάνει μια παύση και γελάσει ελαφρά. «Λοιπόν, εντάξει, είναι υπερβολικά γ@μημέν@ χαζοί», πρόσθεσε.

«Είναι πιο χαζοί απ’ όσο πίστευα ποτέ, αλλά καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν διώχνει τον κόσμο. Δεν μπορούν να βρουν υποστήριξη από τους ψηφοφόρους. Τι κάνουν λοιπόν; Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν την ψήφο», είπε ο Ντε Νίρο.

«Κάτω τα γ@μημέν@ χέρια σας από την ψήφο μας»

«Κάτω τα γ@μημέν@ χέρια σας από την ψήφο μας», είπε ο ηθοποιός και ο κόσμος από κάτω ζητοκραύγαζε. «Όταν οι αδύναμοι και άσπονδυλοι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή και τη Γερουσία δεν προστατεύουν τα δικαιώματά μας, τι τους λέμε; Κάτω τα χέρια σας από την ψήφο μας».

«Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει αβασάνιστα τη καταστολή των ψηφοφόρων, τι τους λέμε; Κάτω τα γ@μημέν@ χέρια σας από την ψήφο μας! Όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ απειλεί αξιωματούχους των εκλογών, απαιτεί εκλογικούς καταλόγους και κατασχέτει ψηφοδέλτια, τι τους λέμε; Κάτω τα γ@μημέν@ χέρια σας από την ψήφο μας! Όταν κουκουλοφόροι και ένοπλοι τραμπούκοι της ICE παραμονεύουν στα εκλογικά μας τμήματα, τι τους λέμε; Κάτω τα γ@μημέν@ χέρια σας από την ψήφο μας!» αναφώνησε ο Ντε Νίρο.

«Και όταν αυτός ο δειλός, αυτό το γ@μημένο σκουπίδι, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να μας αφαιρέσει τη φωνή και την εξουσία, τι του λέμε; Κάτω τα @αμημέν@ χέρια σου από την ψήφο μας!» «Νομίζω ότι έλαβαν το μήνυμα», αστειεύτηκε ο ηθοποιός.

«Πάρτε πίσω τη Βουλή. Πάρτε πίσω τη Γερουσία. Πάρτε πίσω την εξουσία. Πάρτε πίσω τη χώρα μας», είπε ενώ το κοινό των χειροκροτούσε.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποτελεί έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές του Τραμπ στο Χόλιγουντ, περιγράφοντάς τον κατά καιρούς ως «σαδιστή» και «κλόουν».

Ο Πρόεδρος έχει επιτεθεί επανειλημμένα στον ηθοποιό με την πάροδο των ετών, χαρακτηρίζοντάς τον «παράφρονα» και λέγοντας ότι ο καλλιτέχνης «πάσχει από ανίατη περίπτωση του Συνδρόμου Παράνοιας για τον Τραμπ (Trump Derangement Syndrome)».