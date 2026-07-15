Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μισέλ Μόναχαν και Άνταμ Σκοτ.

Το ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Άλεξ Νορθ το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και ήδη έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.

Η ταινία ακολουθεί «έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων ο οποίος, όταν ο οκτάχρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, αναζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο πρώην αστυνομικό. Στην πορεία ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του παιδιού του συνδέεται άμεσα με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως ”The Whisper Man”».

Ο Τζέιμς Άσκροφτ υπογράφει την σκηνοθεσία πάνω στο σενάριο των Μπεν Τζέικομπι και Τσέις Πάλμερ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Χάμις Λίνκλεϊτερ, Όουεν Τιγκ και Γουίλ Μπριλ, σύμφωνα με το Deadline.

Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Άντονι και Τζο Ρούσο, Άντζελα Ρούσο-Ότστοντ, Μάικλ Ντίσκο και Κάσι Γουάιτινγκ. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 28 Αυγούστου.