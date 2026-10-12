Το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Ρόμπερτ Πάτινσον δεν έχει ως στόχο να επιτεθεί ή να επικρίνει τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Βρετανός ηθοποιός.

Ο Πάτινσον κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψυχολογικό θρίλερ «Primetime», το οποίο σκηνοθετεί ο Λανς Όπενχαϊμ σε σενάριο του Ατζόν Σινγκ. Η πλοκή της ταινίας εστιάζει στα παρασκήνια και την παραγωγή του αμερικανικού ριάλιτι «To Catch A Predator», που προβαλλόταν από το 2004 έως το 2007. Στο φιλμ, ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον Χάνσεν, τον δημοσιογράφο του NBC που έγινε ευρέως γνωστός συνεργαζόμενος με ομάδες πολιτών για την παγίδευση και την αποκάλυψη υπόπτων για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η αμφιλεγόμενη εκπομπή αποσύρθηκε οριστικά από την τηλεόραση το 2008. Αφορμή στάθηκε μια επιχείρηση-παγίδα του 2006 με στόχο τον Μπιλ Κόνραντ, βοηθό εισαγγελέα στο Τέξας, ο οποίος αυτοκτόνησε με πυροβόλο όπλο όταν η αστυνομία και το τηλεοπτικό συνεργείο έφτασαν στην κατοικία του. Το συγκεκριμένο υλικό δεν προβλήθηκε ποτέ στον αέρα.

Μιλώντας στο πρακτορείο PA στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI), ο Πάτινσον αναφέρθηκε στη δημιουργική προσέγγιση του χαρακτήρα: «Πρόκειται για ένα πορτρέτο. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καταδίκη του Κρις ως ανθρώπου, ούτε είχε ως σκοπό να υποδείξει “να ποιος είναι αυτός”». Όπως εξήγησε, η ταινία προσπαθεί να αποδώσει το συναίσθημα που βιώνει κανείς όταν παρακολουθεί μια σειρά εποχής, συνθέτοντας πολλά διαφορετικά στοιχεία της ιστορίας.

Παρόλο που αρχικά σχεδίαζε να συμμετάσχει στο πρότζεκτ μόνο από τη θέση του παραγωγού, η ποιότητα του σεναρίου τον έπεισε να υποδυθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο: «Ήταν το σενάριο που με κέρδισε καταρχάς. Γνώριζα τον Χάνσεν και μου άρεσε η εκπομπή, τη θεωρούσα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όταν ήμουν νεότερος».

Τέλος, ο Πάτινσον σημείωσε ότι πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για την εξέλιξη και την κατάληξη του «To Catch A Predator», τονίζοντας πως η διαδρομή του Χάνσεν ως δημόσιου προσώπου είναι μοναδική: «Πολλοί κάλυψαν την ίδια επικαιρότητα, αλλά κανείς δεν έζησε όσα συνέβησαν στον Κρις».