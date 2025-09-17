Η είδηση θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και όχι μόνο.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης του Χόλιγουντ πέθανε χθες (16/9), στον ύπνο του, στο σπίτι του, στη Γιούτα, κοντά στο Πρόβο, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Η είδηση της απώλειας του προκάλεσε κύμα αγάπης και αποχαιρετισμών από θαυμαστές, φίλους και κορυφαία ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως οι ηθοποιοί Μέριλ Στριπ, Τζέιν Φόντα και ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ. Ακόμα και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο της οθόνης για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο.

Η Μέριλ Στριπ, που είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Ρέντφορντ στο δράμα Out of Africa το 1985, απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής με μια ανάρτηση που ανέφερε: «Ένας από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», σύμφωνα με το AFP.

Η Τζέιν Φόντα δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος σε κάθε επίπεδο. Εκπροσωπούσε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.»

Ο Τραμπ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, δήλωσε επίσης: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν σπουδαίος. Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανείς καλύτερος.»

Ο βραβευμένος με Emmy, Κόλμαν Ντομίνγκο, έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ»: «Με αγάπη και θαυμασμό. Ευχαριστώ, κύριε Ρέντφορντ, για το διαχρονικό σας αποτύπωμα. Θα είναι αισθητό για γενιές. Αναπαυθείτε εν ειρήνη.»

With love and admiration. Thank you Mr. Redford for your everlasting impact. Will be felt for generations. R.I.P. pic.twitter.com/j5kDEdlZi1 — Colman Domingo (@colmandomingo) September 16, 2025

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έγραψε μια ανάρτηση στο instagram που έλεγε: «Κάθε μέρα στα γυρίσματα της ταινίας «The Way We Were» ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά.

Ήμασταν τόσο διαφορετικοί: εκείνος προερχόταν από τον κόσμο των αλόγων, ενώ εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίζαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Μπομπ ήταν χαρισματικός, έξυπνος, έντονος, πάντα γεμάτος ενδιαφέρον — και ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που υπήρξαν ποτέ.

Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για μεσημεριανό γεύμα, συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλο τα πρώτα μας σχέδια.

Ήταν μοναδικός και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε επίσης: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή. Ήταν μέρος ενός νέου και συναρπαστικού Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ήταν 89.»

Robert Redford has passed away. He was part of a new and exciting Hollywood in the 70s and 80s. Hard to believe he was 89. — Stephen King (@StephenKing) September 16, 2025

Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ χαρακτήρισε τον εκλιπόντα σταρ «μια εξαιρετικά επιδραστική πολιτιστική προσωπικότητα για τις δημιουργικές επιλογές που έκανε ως ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης».

Η ηθοποιός Μάρλι Μάτλιν, μία από τους πρωταγωνιστές της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας Coda, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ Sundance, έγραψε: «Η ταινία μας, Coda, τράβηξε την προσοχή όλων χάρη στο Sundance. Και το Sundance έγινε εξαιτίας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ένας ιδιοφυής έφυγε.»

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο απέτισε επίσης έναν συγκινητικό φόρο τιμής. Σε συνέντευξή του στο AP είπε: «Ήταν μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός — όλοι γνωρίζουμε το έργο του — αλλά και ως σκηνοθέτης, με ταινίες όπως το “Quiz Show”. Ήταν από τους πρώτους που γύρισαν πολιτικά θρίλερ — “Three Days of the Condor”, “All the President’s Men” — άνοιξε το δρόμο για τέτοιες ταινίες, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ένας αμετανόητος ηγέτης περιβαλλοντικής δράσης και μέλος του NRDC, όπως κι εγώ, και πάλευε για τα δικαιώματα των αυτόχθονων — η λίστα είναι ατελείωτη. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο.»

Ο Ίθαν Χοκ έγραψε μια ανάρτηση στο Instagram που έλεγε: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο απόλυτος πρωταθλητής του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ακούραστος υπερασπιστής της αυθεντικής αφήγησης και ένθερμος περιβαλλοντολόγος. Η κληρονομιά του Ρόμπερτ παραμένει βαθιά χαραγμένη στον πολιτισμό μας, μεταμορφωμένη από την τέχνη του, τη δράση του και την ίδρυση του Ινστιτούτου και Φεστιβάλ Sundance.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethan Hawke (@ethanhawke)

Ο Αντόνιο Μπαντέρας πρόσθεσε: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μας αφήνει, ένα είδωλο του σινεμά με κάθε έννοια. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance. Το ταλέντο του θα συνεχίσει να μας συγκινεί για πάντα, λάμποντας μέσα από τα κάδρα και τη μνήμη μας. Αναπαύσου εν ειρήνη.»

Robert Redford leaves us, an icon of cinema in every sense. Actor, director, producer, and founder of the Sundance Festival. His talent will continue to move us forever, shining through the frames and in our memory. RIP. Nos deja Robert Redford, un icono del cine con mayúsculas.… pic.twitter.com/exQP88HgbS — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 16, 2025

Ο Μόργκαν Φρίμαν ανέφερε: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ξέρεις ότι θα ταιριάξεις αμέσως. Μετά τη συνεργασία μου με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο “Brubaker” το 1980, γίναμε αμέσως φίλοι. Η συνεργασία μας ξανά στο “An Unfinished Life” ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αναπαύσου ήσυχα, φίλε μου.»

Morgan Freeman on #RobertRedford: “Rest peacefully, my friend.” “There are certain people you know that you’re going to click with. After working with Robert Redford on ‘Brubaker’ in 1980, we instantly became friends. Working with him again in ‘An Unfinished Life’ was a dream… pic.twitter.com/7LmrYF0c5V — Variety (@Variety) September 16, 2025

Η Χίλαρι Κλίντον ανέφερε ότι πάντα θαύμαζε τον Ρέντφορντ τόσο για την κινηματογραφική του καριέρα, όσο και για «ότι ακολούθησε». Η ίδια έγραψε στο Instagram: «Υποστήριζε προοδευτικές αξίες όπως την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση στις τέχνες, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για νέες γενιές ακτιβιστών και κινηματογραφιστών. Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hillary Clinton (@hillaryclinton)

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε στο Instagram: «ΜΙΑ ΖΩΗ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΤΕΧΝΗ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο Twitter, ενώ η Ρόζι Ο’Ντόνελ δημοσίευσε φωτογραφία του με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ από την ταινία «The Way We Were», γράφοντας: «Ω Χάμπελ, δεν θα είμαστε ποτέ οι ίδιοι. Καληνύχτα, Μπομπ, τι κληρονομιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rosie O’Donnell (@rosie)

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν χαρακτήρισε τον Ρέντφορντ «τον πιο μεγάλο όλων των εποχών» και «αληθινό θρύλο του Χόλιγουντ», προσθέτοντας: «Ένας από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς σταρ όλων των εποχών. Ένας αληθινός θρύλος του Χόλιγουντ που πρωταγωνίστησε σε τόσες από τις αγαπημένες μου ταινίες: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, All the President’s Men. Τι καριέρα, τι ηθοποιός, τι μεγάλη απώλεια».