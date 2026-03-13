Έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον επί σειρά ετών μάνατζέρ του, Μάικλ Λόνι.

Ο σούπερ σταρ, με δήλωσή του στην εφημερίδα The Sun, έκανε γνωστή την αποχώρηση του στελέχους της ie:music, της εταιρείας που συνίδρυσαν το 1992 ο εκλιπών μέντοράς του, Ντέιβιντ Ένθοβεν και ο Τιμ Κλαρκ.

«Ήταν μια απίστευτη περίοδος και στάθηκα τυχερός που με διαχειρίστηκαν μερικοί πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι και συγκεκριμένα ο Ντέιβιντ Ένθοβεν, ο Τιμ Κλαρκ και ο Μάικλ Λόνι», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

«Ωστόσο, σε αυτή την ιδιαίτερα ανοδική φάση της καριέρας μου, με τόσες ευκαιρίες να ανοίγονται μπροστά μου και τη μουσική βιομηχανία να αλλάζει τόσο γρήγορα ένιωσα ότι ήρθε η στιγμή για μια αλλαγή, για μια φρέσκια ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δημιουργώ μια ολοκαίνουρια ομάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το μέλλον», πρόσθεσε.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα πως η λήξη της συνεργασίας έγινε μόλις χθες σε «απόλυτα φιλικό κλίμα». Πρόσθεσε ότι ο Ρόμπι παραμένει «διψασμένος για νέες επιτυχίες», ενώ η αναδιοργάνωση της ομάδας του δίνει την αίσθηση ενός νέου ξεκινήματος.

Σημειώνεται ότι στις αρχές της χρονιάς ο σταρ έγραψε ιστορία στo Official Albums Chart, καθώς ξεπέρασε τους Beatles και αναδείχθηκε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα Nο 1 άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής κατέκτησε την κορυφή για 16η φορά με το άλμπουμ «BRITPOP», αφήνοντας πίσω τον Τζον, τον Πολ, τον Τζορτζ και τον Ρίνγκο, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη πρωτιά στην ιστορία των βρετανικών charts, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ