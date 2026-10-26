Οι εκδόσεις Παπαζήση παρουσιάζουν το βιβλίο «Ρωγμές – Προσηλυτισμός, Σύνταγμα, Δικαιοσύνη με λόγια απλά» της Άλτας Φίλου-Πατσαντάρα, με πρόλογο του Πέτρου Ι. Παράρα.

Το βιβλίο εξετάζει το ζήτημα του προσηλυτισμού στην Ελλάδα μέσα από 30 αδημοσίευτες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων, φωτίζοντας υποθέσεις και κοινωνικές συνθήκες από τη δεκαετία του 1950 και μετά.

Με απλή και κατανοητή γλώσσα, η συγγραφέας αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από διαλόγους με φανταστικά πρόσωπα, βασισμένους σε πραγματικές ζωές, ιστορικά γεγονότα και δικαστικές αποφάσεις, το έργο προσεγγίζει ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί την κοινωνία.

Η συγγραφέας υπογραμμίζει τη σημασία της μνήμης και της ιστορικής εμπειρίας για την κατανόηση του παρόντος και τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου μέλλοντος.

Η Άλτα (Αλτάνα) Φίλου-Πατσαντάρα είναι νομικός, διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας στη Γερμανία. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια του Αμβούργου και της Κωνσταντίας και έχει εργαστεί στο ερευνητικό κέντρο Max Planck στη Χαϊδελβέργη, με αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων στην Ευρώπη.

Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, τη νομική επιστήμη, την ιστορία, τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στοιχεία έκδοσης

Συγγραφέας: Άλτα Φίλου-Πατσαντάρα

Πρόλογος: Πέτρος Ι. Παράρας

Εκδόσεις: Παπαζήση

Έκδοση: Αθήνα, 2026

Σελίδες: 518

Τιμή: 32,00 € (χωρίς ΦΠΑ 6%)