Περισσότερες από 25 φωτογραφίες των Rolling Stones από το αρχείο ενός από τους φωτογράφους και βοηθούς τους, οι οποίες είχαν χαθεί και εντοπίστηκαν εκ νέου πρόκειται να εκτεθούν στο Λονδίνο.

Η έκθεση «Elegantly Wasted» περιλαμβάνει φωτογραφίες από την κάμερα του Τόνι Σάντσεζ, τον οποίο ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς αποκαλούσε χαϊδευτικά «Ισπανό Τόνι».

Στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι οι φωτογραφίες είχαν χαθεί, αλλά ανακαλύφθηκαν εκ νέου, δεκαετίες αργότερα σε μια σοφίτα στο νότιο Λονδίνο.

Οι διοργανωτές της έκθεσης δήλωσαν ότι οι 27 εκτυπώσεις περιορισμένης έκδοσης, που διατίθενται προς πώληση, αποδεικνύουν την «πρωτοφανή πρόσβαση» που είχε ο Τόνι Σάντσεζ στο συγκρότημα και αποτελούν «ένα από τα σημαντικότερα φωτογραφικά αρχεία των Rolling Stones που δημοσιοποιούνται εδώ και χρόνια».

