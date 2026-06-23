Έντονη ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Ροντ Στιούαρτ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του στη Γιούτα των ΗΠΑ. Όπως μεταδίδει το Deadline, ο 81χρονος πλέον σταρ της ροκ αναγκάστηκε να κάνει μια προσωρινή παύση στο σόου του, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να του χορηγηθεί οξυγόνο πάνω στη σκηνή.

Σε βίντεο που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο θρυλικός ερμηνευτής φαίνεται φανερά καταβεβλημένος την ώρα που τραγουδάει τη μεγάλη του επιτυχία «Young Turks». Στην προσπάθειά του να σταθεί όρθιος, αρχικά στηρίζεται στο πιάνο και στη συνέχεια κοντά στα ντραμς, με τους συνεργάτες του να αντιλαμβάνονται αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης και να σπεύδουν κοντά του με μια φιάλη οξυγόνου. Η μουσική σταμάτησε προσωρινά και ο Στιούαρτ πήρε μερικές βαθιές ανάσες, με το κοινό να τον αποθεώνει και να τον εμψυχώνει με ένα θερμό χειροκρότημα.

Η χιουμοριστική αντίδραση και η συνέχεια του σόου

Δείχνοντας τον επαγγελματισμό του, ο Βρετανός καλλιτέχνης, μόλις ένιωσε καλύτερα, αντιμετώπισε το περιστατικό με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Παραδέχτηκε με ειλικρίνεια στους θεατές πως «παρά τρίχα να λιποθυμήσει», ξεκαθάρισε όμως ότι δεν είχε σκοπό να βάλει πρόωρο τέλος στη βραδιά.

Στη συνέχεια, ζήτησε με ευγένεια την κατανόηση του κοινού για να ερμηνεύσει το επόμενο κομμάτι καθιστός. Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε επευφημίες και ο Ροντ Στιούαρτ συνέχισε το πρόγραμμα, τραγουδώντας αρχικά στα σκαλιά του stage και έπειτα σε μια καρέκλα, καταφέρνοντας έτσι να ολοκληρώσει κανονικά τη συναυλία.

Το ιστορικό με τις ακυρώσεις και το «One Last Time Tour»

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ροντ Στιούαρτ έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που επηρέασαν τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε ανακοινώσει την αναβολή και ακύρωση αρκετών συναυλιών, μεταξύ των οποίων και εμφανίσεις που ήταν προγραμματισμένες στο Caesars Palace. Συγκεκριμένα, είχε μεταθέσει ορισμένες παραστάσεις, ενώ ακολούθησαν η ακύρωση τεσσάρων συναυλιών και η αναβολή άλλων δύο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Βρετανός σταρ εξακολουθεί να εμφανίζεται ζωντανά όπου το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του, παραμένοντας πιστός στις υποχρεώσεις της περιοδείας του.

Η τρέχουσα περιοδεία του, με τίτλο «One Last Time Tour», θεωρείται από πολλούς η τελευταία μεγάλη περιοδεία της πολυετούς καριέρας του. Ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί αρκετές φορές ότι πλησιάζει το τέλος της εποχής των μεγάλων και απαιτητικών περιοδειών, καθώς δεν επιθυμεί να συνεχίσει για πολύ ακόμη με τόσο εντατικούς ρυθμούς.

Σε πρόσφατη συναυλία του στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες είχε μάλιστα αναφέρει πως εκείνη θα ήταν η τελευταία του εμφάνιση στον συγκεκριμένο χώρο, καλώντας τους θαυμαστές του να απολαύσουν και να γιορτάσουν μαζί του τη βραδιά.

Το περιστατικό στη Γιούτα αναζωπύρωσε τις ανησυχίες γύρω από την υγεία του αγαπημένου καλλιτέχνη. Ωστόσο, η επιμονή του να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη συναυλία παρά τη δύσκολη στιγμή που πέρασε, απέσπασε τον σεβασμό και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.