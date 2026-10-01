Οι συναυλίες του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Ουέστ, που είχαν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο στη Ρωσία, ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, έπειτα από εβδομάδες αβεβαιότητας σχετικά με αυτές τις εκδηλώσεις, η ανακοίνωση των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε πως οι συναυλίες του YE (το καλλιτεχνικό προσωνύμιο του Κάνιε Ουέστ) στην Αγία Πετρούπολη δεν θα μπορέσουν να γίνουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, τη 10η και 11η Οκτωβρίου», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εταιρεία Say Agency, η οποία θα επιστρέψει τα χρήματα σε όσους είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια.

Η άφιξη του Αμερικανού μουσικού, οι συναυλίες του οποίου έχουν απαγορευτεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας των αντισημιτικών τοποθετήσεών του, προκάλεσε έντονες και αντιφατικές αντιδράσεις στη Ρωσία.

Ήταν ένας από τους διασημότερους διεθνείς αστέρες που θα τραγουδούσε στη Ρωσία μετά την έναρξη της επίθεσής της εναντίον της Ουκρανίας, με την πλειονότητα των καλλιτεχνών να επιλέγει να μην επισκέπτεται τη χώρα.

Δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια είχαν πουληθεί σύντομα μετά την ανακοίνωση των συναυλιών στα μέσα Αυγούστου, ενώ πολυάριθμα άρθρα δημοσιεύτηκαν στον ρωσικό Τύπο όπου αναλυόταν η εκδήλωση με κάθε λεπτομέρεια.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το στάδιο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες, το Gazprom Arena, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά πως κανένα συμβόλαιο δεν είχε υπογραφεί και πως η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα εκεί.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η απόφαση ελήφθη από τις αρχές. Οι διοργανωτές είχαν αρχίσει να πωλούν εισιτήρια προτού λάβουν την απαραίτητη έγκριση και η ακύρωση αποφασίστηκε έπειτα από «ένα τηλεφώνημα από τη Μόσχα».

Ρώσοι βουλευτές πανηγύριζαν μετά την ανακοίνωση της άφιξης του Κάνιε Ουέστ κάνοντας λόγο για μια νίκη έναντι της «αντιρωσικής υστερίας», ενώ άλλοι είχαν εμφανιστεί πιο επικριτικοί εξαιτίας των δηλώσεων που είχε κάνει κατά το παρελθόν ο καλλιτέχνης υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ.