Η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει σταθερά τη δική της διαδρομή στο λαϊκό τραγούδι και αυτή τη φορά φέρνει στο προσκήνιο το «Μου τηλεφωνήσαν», μια νέα δισκογραφική κυκλοφορία από την Panik Music.

Το τραγούδι ανήκει σε εκείνες τις δημιουργίες που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του κλασικού λαϊκού ρεπερτορίου. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση της Χαρούλας Λαμπράκη, με τη μουσική και τους στίχους να φέρουν την υπογραφή του Τάκη Σούκα, ενός δημιουργού με σημαντική παρουσία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού δεν είναι τυχαία για τη Ρούλα Παπαθανασίου. Το λαϊκό αποτελεί τον βασικό μουσικό της δρόμο και μέσα από τις επιλογές της δείχνει πως θέλει να παραμένει κοντά στην αυθεντικότητα του είδους, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει το παρελθόν ως κάτι στατικό. Στο «Μου τηλεφωνήσαν» επιχειρεί να δώσει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα, κρατώντας παράλληλα ζωντανό το συναίσθημα και τον χαρακτήρα της αρχικής εκτέλεσης.

Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής της είναι αυτή που δίνει στο τραγούδι τη νέα του διάσταση. Με σεβασμό στην ιστορία του κομματιού και στη μεγάλη ερμηνεία της Χαρούλας Λαμπράκη, η Ρούλα Παπαθανασίου το προσεγγίζει μέσα από τη δική της αισθητική, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να υπηρετήσει ένα είδος που εξακολουθεί να έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η ίδια έχει εκφράσει έμπρακτα την επιθυμία της να συμβάλει, με τον δικό της τρόπο, στην επιστροφή του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού στο προσκήνιο. Όχι μόνο μέσα από τη δισκογραφία, αλλά και μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της, όπου το λαϊκό ρεπερτόριο αποτελεί βασικό κομμάτι του προγράμματός της.

Αυτή την περίοδο, μάλιστα, η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο Botox Live, όπου βρίσκεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Στη σκηνή συναντά τον Χρήστο Πάζη και τον Γιάννη Τάσσιο, με τους τρεις καλλιτέχνες να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με έντονο λαϊκό χρώμα, συνδυάζοντας γνωστές αγαπημένες επιτυχίες με τραγούδια που κρατούν ζωντανή την παράδοση του είδους.

Έτσι, το «Μου τηλεφωνήσαν» έρχεται να προστεθεί σε μια πορεία που δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση που έχει επιλέξει η Ρούλα Παπαθανασίου: να παραμένει κοντά στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, δίνοντάς του ταυτόχρονα τη δική της φωνή και τη δική της σύγχρονη ματιά.