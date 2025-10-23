Κυκλοφόρησε το πρώτο single του Θοδωρή Νεοφώτιστου: «Σαλάτα με Κινόα» και κλέβει τις εντυπώσεις καθώς είναι η πιο αυθεντική ομολογία έρωτα με… γεύση!!

Ο Θοδωρής Νεοφώτιστος, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης και ένας τύπος που ξέρει να συνδυάζει το χιούμορ με τον έρωτα και τη μουσική, έρχεται να μας πει μια αλήθεια: μπροστά στον έρωτα, ακόμα και η πιο απλή… σαλάτα με κινόα μπορεί να γίνει ο πιο γλυκός πειρασμός.

Το νέο του single, το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μαζί με το επίσημο βιντεοκλίπ του, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι — είναι μια μικρή επανάσταση στο πώς βλέπουμε τον έρωτα, τη ζωή και τις διατροφικές μας επιλογές (ναι, ακόμα και το χούμους στη σαλάτα έχει την ιστορία του).

Μέσα από χιουμοριστικούς στίχους, ο Θοδωρής μας θυμίζει ότι το σημαντικότερο δεν είναι να είσαι τέλειος, αλλά να αγαπάς και να ζεις με πάθος, ακόμα κι αν δεν ξέρεις από squats ή… smoothie με σπανάκι.

Γιατί τελικά, όπως λέει κι ο ίδιος, «Μα για τα μάτια σου μπορώ να φάω σαλάτα με κινόα…».

Δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού:

Ποιος είναι ο Θοδωρής Νεοφώτιστος

Ο Θοδωρής Νεοφώτιστος κατάγεται από το Αγρίνιο. Είναι ένας άνθρωπος που σπούδασε Μαθηματικά για να λύσει εξισώσεις, αλλά τελικά βρήκε τον άγνωστο Χ… στο τραγούδι — και έκτοτε δεν τον άφησε να ξεφύγει. Με μουσικές σπουδές που γεμίζουν έναν μικρό τοίχο, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελωδία, την πολυφωνία και τη δημιουργική του ανησυχία — μια ανησυχία που ποτέ δεν έκατσε φρόνιμη. Οι σπουδές του θυμίζουν ελληνικό σίριαλ: κάθε χρόνο, νέα σεζόν.

Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όμως σύντομα τον κέρδισε η μουσική. Είναι κάτοχος πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης, Φυγής και Πιστοποίησης στο Σύγχρονο Τραγούδι, ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στη Σύνθεση.

Το 2024 ολοκλήρωσε το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου” του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στην «Ηλεκτροακουστική Καλλιτεχνική Δημιουργία (Sonic Arts)», έναν τομέα που αναδεικνύει τον ήχο ως αυτόνομη μορφή τέχνης. Η ενασχόλησή του επικεντρώνεται στην πειραματική σύνθεση, τις ακουστικές εγκαταστάσεις και σε νέες καλλιτεχνικές μορφές που γεννιούνται μέσα από τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας. Είναι επίσης απόφοιτος του Μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή (Frederick University) και σπουδαστής της Δραματικής Σχολής “Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου – Καλαμπόκη”.

Έχει συνθέσει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, έργα που έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ, ενώ η φωνή του έχει “ντύσει” χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων που –αν και δεν σώζουν τον κόσμο– σίγουρα φτιάχνουν τη μέρα μικρών (και μεγάλων).

Η φιλμογραφία του ως Voice Actor μοιάζει με… soundtrack κινουμένων σχεδίων: έχει δώσει τη φωνή του σε ταινίες όπως:

«Ne Zha 2» (Top 5 στο παγκόσμιο Box Office), «Βαϊάνα 2» (Disney), «Miss Moxy», «Charlie», «Η Περήφανη Πριγκίπισσα», «Πριγκίπισσα Επαναστάτρια» και «Kayara: Ηρωίδα των Ίνκας», αναλαμβάνοντας σε κάποιες και τη μουσική επιμέλεια.

Το 2018, έκανε ένα βήμα που ελάχιστοι Έλληνες έχουν καταφέρει: συμμετείχε ως lead singer στο παγκοσμίου φήμης video game «Assassin’s Creed Odyssey» — ένα παιχνίδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία διεθνώς, ταξιδεύοντας τη φωνή του σε εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο.

Εμφανίστηκε και στις σειρές «IQ 160» και «Το Κόκκινο Ποτάμι», ενώ το 2024 τον γνωρίσαμε και μέσα από το «The Voice of Greece», όπου κέρδισε κοινό και κριτές με το χιούμορ και την εκρηκτική του ενέργεια.

Όταν δεν συνθέτει ή δεν ερμηνεύει, ο Θοδωρής δίνει τη σκυτάλη στην εκπαίδευση, φέρνοντας τη μουσική και τη μαγεία της τέχνης σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη. Παράλληλα, συνεχίζει να εξελίσσει τις δεξιότητές του στη σύνθεση και τη μουσική, ενώ δεν ξεχνάει να κρατά το χιούμορ του ακονισμένο – γιατί κάθε καλό τραγούδι είναι και μια μικρή παράσταση, κι εκείνος ξέρει να τη δίνει.

Κάπως έτσι γεννήθηκε και το πρώτο του single: «Σαλάτα με Κινόα» — μια μουσική απόδειξη ότι για χάρη του έρωτα, μπορείς να φας και κινόα. Με το ζόρι. Αλλά θα τη φας, και θα πεις κι ένα τραγούδι…

«Το τραγούδι που θα σε κάνει να δεις αλλιώς τη σαλάτα σου.»

Credits

Ερμηνεία/Μουσική/Στίχοι: Θοδωρής Νεοφώτιστος

Ενορχήστρωση/Μίξη/Mastering: Γιώργος Ντινάκος

Παραγωγή: Θοδωρής Νεοφώτιστος & Γιώργος Ντινάκος

Πιάνο: Νίκος Χιλέλλης

Τρομπέτα: Παντελής Στόικος

Κιθάρες: Γιώργος Ντινάκος

Τύμπανα: Άκης Σαγάνης

Backing vocals: Θοδωρής Νεοφώτιστος

Σκηνοθεσία: Χριστόδουλος Μαρμαράς

Διεύθυνση φωτογραφίας: Άγγελος Μπιτσάνης

Διεύθυνση παραγωγής: Άκης Φονταλής

Φωτιστής: Γιώργος Τσακλάνος

Colour grading: Σπύρος Αντωνόπουλος

Μοντάζ: Κώστας Τσιχριτζής

Beauty Director & Location Manager: Νάσος Ασημακόπουλος

Styling: Μαρία Σαρικώστα

Στίχοι – «Σαλάτα με Κινόα»

Δεν είμαι τύπος του pilates

με πιάνει κράμπα και στις πλάτες

δεν κάνω yoga σε μπαλκόνια

μα κάνω ωραία μακαρόνια.

Δεν ξέρω ρούχα να διαλέγω

μοιάζω με ανθρωπάκι LEGO

Δεν πίνω smoothie με σπανάκι

προτιμώ πίτα με σουβλάκι.

Μα για τα μάτια σου μπορώ

να φάω σαλάτα με κινόα

να μπω στη μέση για καβγά

και με τον Ρόκυ τον Μπαλμπόα.

Να φτιάξω τόφου στον ατμό

και να σου πλύνω όλα τα πιάτα

να πω για σένα θα χαθώ

κι ας βάζεις χούμους στη σαλάτα

Το γυμναστήριο δε με ξέρει

και θλάση έπαθα στο χέρι

δεν έχω six-pack ούτε μπράτσα

το νου μου έχω στη μπουγάτσα.

Δεν κάνω squats και διατάσεις

και είμαι έξω από τις τάσεις

δεν κάνω TRX και ζούμπα

“Πού να πουλάν καλή τουλούμπα;”.

Μα για τα μάτια σου μπορώ

να φάω σαλάτα με κινόα

να μπω στη μέση για καβγά

και με τον Ρόκυ τον Μπαλμπόα.

Να φτιάξω τόφου στον ατμό

και να σου πλύνω όλα τα πιάτα

να πω για σένα θα χαθώ

κι ας βάζεις χούμους στη σαλάτα.

Δεν είμαι τέλειος, το ξέρω

μα μακριά σου υποφέρω

ίσως θα πρέπει να σου πω

πως αν σε χάσω θα χαθώ

Μα για τα μάτια σου μπορώ

να φάω σαλάτα με κινόα

να μπω στη μέση για καβγά

και με τον Ρόκυ τον Μπαλμπόα

να φτιάξω τόφου στον ατμό

και να σου πλύνω όλα τα πιάτα

να πω για σένα θα χαθώ

κι ας βάζεις χούμους στη σαλάτα

Όμως για σένανε μπορώ

στο Voice να σου τραγουδήσω

κι ας μην περάσω τελικό

μου φτάνει δίπλα σου να ζήσω.

Μα για τα μάτια σου μπορώ

να κάνω ό,τι ένας ιππότης

να ταξιδέψω να σε βρω

ως ένας άλλος Δον Κιχώτης.

