Δεν έχει να ζηλέψει, ούτε να αποδείξει τίποτα, πλέον, η Σάλι Φιλντ, αυτή η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός, που εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του θεάματος, παραδίδοντας μαθήματα τής υποκριτικής της ικανότητας, σε αξιομνημόνευτους ρόλους και σε εξαιρετικές ταινίες.

Αν και έπρεπε να κάνει όλα τα αναγκαία δύσκολα βήματα για να εξελιχθεί, πρωτίστως, στα νιάτα της, με πολύ τηλεόραση, που παραλίγο να την τυποποιήσει και να χαντακώσει την καριέρα της, αρκετό θέατρο, σπουδές στο Actor’s Studio, με τον περίφημο δάσκαλο Λι Στράσμπεργκ και να υπομείνει τη σκληρή συμπεριφορά σκηνοθετών, η Φιλντ, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, να κερδίσει δυο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις και να καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της Αμερικής. Μία πραγματική σταρ, που, βασίστηκε, όμως, εξολοκλήρου στις ερμηνείες της και μόνο.

Άλλωστε, εμφανίστηκε στο προσκήνιο και συνέχισε στα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα, με ένα παιδικό, αγγελικό, αλλά και ιδιαιτέρως οικείο, πρόσωπο, ένα ζεστό καλόκαρδο χαμόγελο ανάμεσα σε φακίδες, μία μικροκαμωμένη σιλουέτα, που δεν είχε, το απαιτούμενο για την εποχή, σεξαπίλ. Διέθετε όμως έναν ηφαιστειώδη χαρακτήρα, πηγαίο ταλέντο και μία εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Ποιος άλλωστε μπορεί να την ξεχάσει ως Νόρμα Ρέι στην ομώνυμη δραματική ταινία του 1979, υποδυόμενη μία εργάτρια ενάντια στην εργοδοσία ή στο αριστουργηματικό κοινωνικό δράμα «Μια Θέση στην Καρδιά», ερμηνεύοντας μοναδικά μια βασανισμένη μητέρα στην εποχή της οικονομικής ύφεσης, να παλεύει για την οικογένειά της και τη ζωή της, δυο σπουδαίους ρόλους που της χάρισαν δύο Όσκαρ;

Όμως, η Σάλι Φιλντ ήταν και μία σημαντική προσωπικότητα, που δεν κρύφτηκε ποτέ, υποστήριξε με θέρμη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελεύθερη επιλογή στην άμβλωση, εναντιώθηκε σε πολιτικές που βλάπτουν το περιβάλλον και ευνοούν τους πολέμους, ενώ είχε συλληφθεί πριν από επτά χρόνια, σε διαδήλωση, μαζί με την Τζέιν Φόντα. Επίσης, απόδειξη του δυναμικού χαρακτήρα της ήταν και η θαρραλέα αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησής της από τον πατριό της, έναν εφιάλτη διαρκείας, ένα ψυχικό παιδικό τραύμα που αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της το 2018, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας της, αλλά και τη βάναυση περιπέτεια που έζησε ως 17χρονη κάνοντας παράνομη έκτρωση στο Μεξικό.

Έχοντας συμπληρώσει εδώ και δυο ημέρες τα 80 χρόνια της, η Σάλι Φιλντ συνεχίζει ακόμη να συνεπαίρνει με τις ερμηνείες της και να εντυπωσιάζει με την ανθεκτικότητά της στο «αχόρταγο» Χόλιγουντ. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από τρεις μήνες κέρδισε το τέταρτο Emmy της, γράφοντας ιστορία ως η γηραιότερη νικήτρια στην κατηγορία τής καλύτερης ηθοποιού σε τηλεοπτική ταινία, για το «Remarkably Bright Creatures».

Ο κασκαντέρ της κακοποίησης

Η Σάλι Φιλντ, γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1946 στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, από μητέρα ηθοποιό, την Μάργκαρετ Φιλντ και πατέρα τον φαρμακοποιό Ρίτσαρντ Ντράιντεν Φιλντ. Οι γονείς της χώρισαν το 1950 και η μητέρα της παντρεύτηκε στην Τιχουάνα του Μεξικού, τον ηθοποιό, σε δεύτερους κυρίως τηλεοπτικούς ρόλους και κασκαντέρ, Τζοκ Μαχόνι. Έναν τραχύ τύπο, που κακοποιούσε σεξουαλικά τη μικρή Σάλι, μέχρι τα 14 της χρόνια. Όπως είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία της, αυτός δεν τη βίασε ποτέ, απ’ τις πολλές φορές που την πλησίασε αρρωστημένα ερωτικά.

Η εμπειρία της άμβλωσης

Στην εφηβεία της κι ενώ ήταν στο Λύκειο και μια από τις πιο χαριτωμένες μαζορέτες του σχολείου της, ο πατριός της σταμάτησε να την κακοποιεί, αλλά μπήκαν άλλοι «πονηροί» στον δρόμο της. Στα 17 της μένει έγκυος και αποφασίζει να κάνει έκτρωση, κάτι που ήταν παράνομο εκείνη την εποχή στις ΗΠΑ. Έτσι, ταξίδεψε 300 χιλιόμετρα, περνώντας τα μεξικάνικα σύνορα και στην Τιχουάνα υποβλήθηκε σε έκτρωση. Μια «απαίσια» εμπειρία, που πραγματοποιήθηκε χωρίς αναισθησία και με τον γιατρό να την κακοποιεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η τηλεοπτική τυποποίηση και ο Νίκολσον

Έχοντας ταλέντο, ακόμη άγουρο, αλλά αξιοπρόσεκτο, η Φιλντ μπαίνει στην τηλεόραση το 1965, σε μια κωμική σειρά υποδυόμενη ένα κορίτσι τρελό για σέρφερ, που την έκανε γνωστή. Έτσι, αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα της, πρωταγωνιστώντας στη σειρά «The Flying Nun», παίζοντας την Αδελφή Μπερτρίλ. Μια μεγάλη επιτυχία, που κράτησε κοντά τέσσερα χρόνια. Μία περίοδος που η Φιλντ δεν θέλει να θυμάται, καθώς απ’ τη μία, αντιμετώπισε μία απαξιωτική συμπεριφορά από τους σκηνοθέτες και απ’ την άλλη, παραλίγο να την τυποποιήσει ως ηθοποιό, βλέποντας να κλείνουν οι πόρτες, όταν προσπαθούσε για κάτι καλύτερο και πιο ουσιαστικό. Στην προσπάθειά της να διευρύνει τους καλλιτεχνικούς της ορίζοντας, στρέφεται στο Actor’s Studio και τον διάσημο δάσκαλο υποκριτικής Λι Στράσμπεργκ, στα μαθήματα του οποίου συνωθούνταν δεκάδες νέοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων και ο Τζακ Νίκολσον. Και ήταν αυτός που μίλησε με θερμά λόγια στον σκηνοθέτη Μπομπ Ράφελσον και στην υπεύθυνη διανομής ρόλων, Νταϊάν Κρίτεντεν, λέγοντας ότι πρόκειται για «ένα ακατέργαστο ταλέντο που δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί».

Ο Μπαρτ Ρέινολντς

Κι ενώ είχε ήδη έναν γάμο και ένα «ζεστό» διαζύγιο, γνωρίζεται το 1976 με τον Μπαρτ Ρέινολντς, με τον οποίο συνάπτουν μία ερωτική θυελλώδη σχέση. Το 1977, συμπρωταγωνιστεί στην κωμική περιπέτεια «Smokey and the Bandit», την πρώτη της κινηματογραφική ταινία, μαζί με τον Ρέινολντς. Μία μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, που θα της δώσει την ώθηση για κάτι σημαντικότερο.

Νόρμα Ρέι

Αρπάζοντας την ευκαιρία, βρίσκεται πρωταγωνίστρια στην ταινία «Νόρμα Ρέι», του Μάρτιν Ριτ, ένα έξοχο κοινωνικό δράμα, απογειώνοντας τον ρόλο της, ως Νόρμα Ρέι, μίας εργάτριας στον Νότο, που αποκτά κοινωνική συνείδηση και έρχεται σε σύγκρουση με την εργοδοσία και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να οργανώσει ένα συνδικαλιστικό σωματείο. Η συγκλονιστική της ερμηνεία τής χάρισε το πρώτο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και πλέον την καταξίωση.

Δίπλα στον Πολ Νιούμαν

Ακολουθούν ακόμη τρεις ταινίες με τον Ρέινολντς, ενώ το 1981, παραδίδει ακόμη μία δυνατή ερμηνεία, παίζοντας δίπλα στον εκπληκτικό Πολ Νιούμαν, στο κοινωνικό δράμα «Χωρίς Δόλο», που γύρισε ο Σίντνεϊ Πόλακ και την έφερε κοντά στη Χρυσή Σφαίρα.

Το δεύτερο Όσκαρ

Το 1984 έρχεται η δεύτερη κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, πρωταγωνιστώντας στο αριστουργηματικό κοινωνικό δράμα του Ρόμπερτ Μπέντον «Μια Θέση στην Καρδιά». Στον ρόλο μίας μάνας που παλεύει για την επιβίωση στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης, η Φιλντ κερδίζει το δεύτερο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και μία Χρυσή Σφαίρα και αποθεώνεται για την θαυμάσια ερμηνεία της.

Επιτυχίες στο σανίδι και στην οθόνη

Η συνέχεια για την Σάλι Φιλντ ήταν σχεδόν πάντα αξιοπρόσεκτη, αφού πέρα από τη θριαμβευτική πορεία της στο Μπρόντγουεϊ και στο θεατρικό σανίδι, έπαιξε σε πλήθος καλών ταινιών, ενώ ορισμένες φορές έδωσε και αυτό το κάτι παραπάνω, που την καταστούν μία από τις σημαντικότερες εν ζωή ηθοποιούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς: Την υπέροχη δραματική κομεντί «Ανθισμένες Μανόλιες», την οικογενειακή κωμωδία «Η Κυρία Νταουτφάουτερ» δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς, τον εξαίρετο ρόλο της στην τεράστια επιτυχία «Φόρεστ Γκαμπ» ή την ερμηνεία της στο οσκαρικό «Λίνκολν» του Σπίλμπεργκ, με το οποίο ήταν υποψήφια για ακόμη ένα Όσκαρ.

Αν οι μητέρες…

Η Φιλντ, έκανε τρεις γάμους και απέκτησε τρία παιδιά, είχε έναν ταραχώδη ερωτικό δεσμό με τον σταρ του Χόλιγουντ Μπαρτ Ρέινολντς, που κράτησε ουσιαστικά πέντε χρόνια, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των γυναικείων και ανθρώπινων δικαιωμάτων και ακτιβίστρια για το περιβάλλον, ενώ έχει και σημαντική φιλανθρωπική δράση. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα βραβεία Emmy του 2007, όταν κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, είχε τονίσει με έμφαση: «Αν οι μητέρες κυβερνούσαν τον κόσμο, δεν θα υπήρχαν καταραμένοι πόλεμοι».

Ωριμότητα

Με την ωριμότητα των χρόνων της, αλλά και τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις της για κοινωνικούς αγώνες, η Σάλι Φιλντ παραμένει στο καλλιτεχνικό προσκήνιο, ως εξαιρετικό δείγμα ανθεκτικότητας, σε έναν χώρο που δεν θέλει ηλικιωμένες γυναίκες, ενώ οι δύσκολες εμπειρίες που αποκόμισε στη μακρά πορεία της αποτελούν την ηθική της πυξίδα, αλλά και την παρακαταθήκη της προς τις νεότερες συναδέλφους της και τους σινεφίλ, που μπορούν να απολαμβάνουν τις ερμηνείες της στη μεγάλη οθόνη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ