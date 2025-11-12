Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάλι Κέρκλαντ, γνωστή για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην ταινία Anna (1987) καθώς και για τις εμφανίσεις της σε κλασικές παραγωγές όπως το «The Sting» με τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Μάικλ Γκριν, η Κέρκλαντ πέθανε το πρωί της Τρίτης (11/11) σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια.

Το φθινόπωρο, φίλοι και συνεργάτες της είχαν δημιουργήσει λογαριασμό στο GoFundMe για να καλύψουν τα ιατρικά της έξοδα, καθώς η ηθοποιός είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στον αυχένα, το χέρι και το ισχίο. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, παρουσίασε επιπλοκές από λοιμώξεις.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο προτού στραφεί στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε περισσότερες από εκατό παραγωγές για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στα «The Way We Were» με τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, «JFK» του Όλιβερ Στόουν, «Revenge» με τον Κέβιν Κόστνερ, «EDtv» του Ρον Χάουαρντ και «Bruce Almighty» με τον Τζιμ Κάρεϊ, ενώ είχε κάνει και ένα cameo στο «Blazing Saddles» του Μέλ Μπρουκς.

Η ερμηνεία της στην ταινία «Anna» θεωρείται η κορυφαία στιγμή της καριέρας της. Υποδύθηκε μια Τσέχα ηθοποιό που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθοδηγώντας μια νεότερη γυναίκα (Πολίνα Πορίζκοβα). Για τον ρόλο αυτό τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα και απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ, πλάι στις Σερ, Μέριλ Στριπ, Γκλεν Κλόουζ και Χόλι Χάντερ.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Anna»

Η Los Angeles Times είχε γράψει τότε: «Είναι μία από εκείνες τις ηθοποιούς των οποίων το ταλέντο αποτελεί κοινό μυστικό στον χώρο, αλλά παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό — κάτι που αλλάζει με αυτή τη φλογερή ερμηνεία».

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, κόρη της συντάκτριας μόδας του Vogue και του Life, η Κέρκλαντ ξεκίνησε το μόντελινγκ στα πέντε της. Σπούδασε στη Δραματική Ακαδημία και μαθήτευσε δίπλα στον Λι Στράσμπεργκ, κορυφαίο δάσκαλο της «μεθόδου». Ένα από τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα ήταν η συμμετοχή στο 13 Most Beautiful Women του Άντι Γουόρχολ (1964).

Στο θέατρο διακρίθηκε σε παραγωγές έργων του Σαίξπηρ, όπως Το Όνειρο Θερινής Νυκτός και Η Τρικυμία, ενώ είχε δηλώσει: «Κανένας ηθοποιός δεν μπορεί να λέει ότι είναι ηθοποιός, αν δεν έχει δουλέψει πάνω στον Σαίξπηρ. Σου μαθαίνει αναπνοή, γλώσσα, δύναμη».

Πέρα από το θέατρο και τον κινηματογράφο, η Κέρκλαντ είχε έντονη κοινωνική παρουσία, προσέφερε βοήθεια σε άτομα με AIDS, καρκίνο και καρδιοπάθειες, στήριζε άστεγους μέσω του Ερυθρού Σταυρού και συμμετείχε σε δράσεις υπέρ νέων κρατουμένων.

Με πληροφορίες από Associated Press

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου