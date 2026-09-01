Ο Μελ Γκίμπσον ζήτησε συγγνώμη μετά την εμφάνισή του στο FanExpo Canada, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός καταγράφηκε σε βίντεο να κοροϊδεύει και να χλευάζει τις κινήσεις διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας, κάνοντας υπερβολικές χειρονομίες πίσω της, κατά την άνοδό του στη σκηνή για ένα αφιέρωμα στην καριέρα του. Το σχετικό υλικό έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα οργής από χρήστες.

«Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν σε μια σκηνή κάτω από το φως των προβολέων, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και μπορεί να εκδηλώσεις μια αυθόρμητη, απερίσκεπτη ηλιθιότητα», ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο Variety.

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και ασφαλώς ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε αναστατώθηκε από αυτό», συμπλήρωσε.

Το FanExpo Canada πραγματοποιείται ετησίως και προβάλλεται ως «η μεγαλύτερη εκδήλωση κόμικς, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου, anime και gaming στον Καναδά, καθώς και η τρίτη μεγαλύτερη διοργάνωση ποπ κουλτούρας στη Βόρεια Αμερική».

Η εμφάνιση του Γκίμπσον πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, δίνοντας στους θαυμαστές του τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί του ή να λάβουν αυτόγραφο, με το κόστος να ανέρχεται στα 275 δολάρια, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας «The Resurrection of the Christ», πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων σε αντίστοιχες εκθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Προηγουμένως είχε παρευρεθεί στο Fan Expo της Βοστώνης, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε ποτέ το «Lethal Weapon 5».

Δείτε το βίντεο: