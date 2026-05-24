Στο επίκεντρο έντονης κριτικής έχει βρεθεί η νέα κινηματογραφική δουλειά του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο «Οδύσσεια». Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από τον Έλον Μασκ, ο οποίος εξαπέλυσε βέλη κατά του σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι η ταινία προσβάλλει βάναυσα την κληρονομιά του Ομήρου. Θέση επί του θέματος πήρε και ο Γιάννης Σμαραγδής, σχολιάζοντας την πολυσυζητημένη επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ξεκάθαρη στρατηγική κίνηση με φόντο τα Όσκαρ, αν και έσπευσε να τονίσει πως στηρίζει την καλλιτεχνική ελευθερία.

«Φεύγω ήσυχος» – Η εξομολόγηση για την καριέρα του

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του Open, στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Μίμη Τσακωνιάτη, «Γιάννης Σμαραγδής -Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής», ο γνωστός Έλληνας δημιουργός έκανε έναν απολογισμό της πορείας του.

«Αυτή τη στιγμή είμαι ο μοναδικός εν ζωή Έλληνας σκηνοθέτης που έχει καταφέρει να συμπεριλάβει δύο έργα του –το “El Greco” και τον πρόσφατο “Καποδίστρια”– στις δέκα κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με υπερηφάνεια πως αποτελεί τον μόνο Έλληνα κινηματογραφιστή που έχει εκλεγεί ακαδημαϊκός στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.

Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, πρόσθεσε πως νιώθει γεμάτος και έτοιμος να αποχωρήσει «ήσυχος» από την ενεργό δράση, εκτός κι αν ο Θεός τού δώσει τη δύναμη να ολοκληρώσει και την ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, η οποία ευελπιστεί να γίνει επίσης βιβλίο.

Τα Όσκαρ, οι «ποσοστώσεις» και οι αιχμές για ξένα κέντρα

Όταν η συζήτηση στράφηκε ξανά στο φιλμ του Νόλαν, ο Γιάννης Σμαραγδής ξεκαθάρισε πως κάθε δημιουργός είναι ελεύθερος να εκφραστεί, αρκεί οι προθέσεις του να είναι αγνές. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στους νέους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου:

Σχετικά με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, επεσήμανε: «Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ απαιτεί δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης. Και ο Νόλαν, που είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλει να είναι εκτός επιβραβεύσεων. Εάν λοιπόν αυτό έχει γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος».

Μάλιστα, ο σκηνοθέτης προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια από το εξωτερικό να αλλοιωθεί η ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. «Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούν να μας πείσουν ότι οι ρίζες των ιερών μας συμβόλων βρίσκονται στην Αφρική, όπως είχαν κάνει παλαιότερα με την Αφροδίτη. Αν ο Νόλαν λειτουργεί έτσι, τότε μιλάμε για μια εχθρική κίνηση και μια ξεκάθαρη εξαπάτηση του ελληνικού λαού».

Η θέση του για το ΕΚΚΟΜΕΔ

Τέλος, ο κ. Σμαραγδής σχολίασε και τον ρόλο του ΕΚΚΟΜΕΔ στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου project. Αν και χαρακτήρισε σωστή την απόφαση να στηριχθεί η «Οδύσσεια», καθώς ο οργανισμός οφείλει να προσελκύει μεγάλες παραγωγές στη χώρα, ξεκαθάρισε τα όρια των αρμοδιοτήτων του: «Το ΕΚΚΟΜΕΔ κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν έχει κανένα λόγο, ούτε δικαίωμα να παρεμβαίνει στο κάστινγκ και να επιλέγει τους ηθοποιούς».