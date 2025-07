Σε μία ακόμη sold -out συναυλία του Sani Festival, η Norah Jones μάγεψε το κοινό με μια καθηλωτική εμφάνιση υψηλής αισθητικής, γεμάτη συναίσθημα, αυθεντικότητα και συναρπαστικές μουσικές αφηγήσεις. Για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ, η πολυβραβευμένη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια προσέφερε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Δείτε αποσπάσματα στο βίντεο:

Με 10 βραβεία Grammy και περισσότερες από 53 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, η Norah Jones ταξίδεψε τους θεατές στον ξεχωριστό της μουσικό κόσμο, όπου η jazz, η soul, η folk και η pop συναντούν την κομψότητα, τη συγκίνηση και μια φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της Jones για την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ «Visions», και ξεχώρισε για τη συναισθηματική της ένταση και τη βαθιά ερμηνευτική της δύναμη. Το κοινό που πλημμύρισε τον Λόφο της Σάνης είχε την ευκαιρία να απολαύσει, ζωντανά, κομμάτια από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, όπως τα «All This Time», «Staring at the Wall», «Paradise», «Running» και «I Just Wanna Dance», που συνδυάζουν φρέσκους ήχους με το γνώριμο ύφος της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας.

Παράλληλα, δεν έλειψαν κομμάτια από το αγαπημένο της ρεπερτόριο, όπως τα «What Am I to You?», «Rosie’s Lullaby», «Little Broken Hearts», καθώς και διασκευές όπως το «Les Fleurs» της Minnie Riperton και το «Long Way Home» του Tom Waits, που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Το κοινό αποχαιρέτησε την Jones με παρατεταμένο χειροκρότημα, σε μια έντονα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή, καθώς η συναυλία έκλεισε με δύο από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της: το «Turn Me On» και φυσικά το παγκόσμιο hit «Don’t Know Why».

Οι ερμηνείες της δημιούργησαν ένα κλίμα αυθεντικής συγκίνησης στον κατάμεστο Λόφο της Σάνης – μία βραδιά που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη.

Η συναυλία της Norah Jones αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του Sani Festival ανάμεσα στους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς της Μεσογείου, όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο χαρίζουν μοναδικές εμφανίσεις σε ένα μαγευτικό φυσικό σκηνικό, με φόντο το Αιγαίο.

Το Sani Festival 2025 συνεχίζεται με την ίδια δυναμική και τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έως και τις 23 Αυγούστου. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, τη σκηνή του φεστιβάλ κατακτά η θρυλική Gloria Gaynor -και κάτοχος 2 Grammy- με το διαχρονικό «I Will Survive», ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 2 Αυγούστου, έρχεται η μοναδική Grace Jones για μια εκρηκτική συναυλία που συνδυάζει reggae, disco, new wave και house μελωδίες. Ακολουθούν οι Nouvelle Vague (9 Αυγούστου), με τις χαρακτηριστικές bossa nova διασκευές τους σε κλασικά τραγούδια των 80s, και οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo (16 Αυγούστου), που επιστρέφουν μετά την περσινή sold-out εμφάνισή τους για μία ακόμη βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και μελωδίες flamenco.

Η αυλαία του φετινού φεστιβάλ θα πέσει στις 23 Αυγούστου, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη σπουδαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά, της Γλυκερίας, της Πίτσας Παπαδοπούλου και άλλων σπουδαίων ερμηνευτών, πλαισιωμένους από τη Salonique Brass Band, σε μια γιορτή πολιτισμού και μουσικής.

Το Sani Festival συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει – φέρνοντας κοντά τη μουσική, τη φύση και θεατές από όλο τον κόσμο, σε μια αυθεντική εμπειρία που εδώ και 33 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού μας.

Σχετικά με το Sani Festival

Το Sani Festival έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, ενώ είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο “World’s Leading Cultural Destination Resort” στα διακεκριμένα World Travel Awards.

Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδ ρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.