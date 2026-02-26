Χθες βράδυ, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η καρδιά της ιταλικής μουσικής χτύπησε εκ νέου στο Teatro Ariston για τη δεύτερη βραδιά της 76ης διοργάνωσης του Festival di Sanremo.

Ο Carlo Conti, στον διπλό του ρόλο ως παρουσιαστής και καλλιτεχνικός διευθυντής, υποδέχθηκε στη σκηνή τη σταθερή συμπαρουσιάστρια Laura Pausini, ενώ το δικό του στίγμα έδωσε ο Achille Lauro ως guest παρουσιαστής της βραδιάς.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, 15 από τους συνολικά 30 καλλιτέχνες παρουσίασαν για δεύτερη φορά τα τραγούδια τους, με το κοινό και τη ραδιοφωνική επιτροπή να καθορίζουν τα πρώτα αποτελέσματα της ημέρας. Την αυλαία της χθεσινής βραδιάς άνοιξε η Patty Pravo ερμηνεύοντας το κομμάτι «Opera».

Δείτε το βίντεο με την Patty Pravo, η οποία ερμηνεύει το κομμάτι «Opera»

Οι 15 καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν χθες:

Patty Pravo – “Opera”

LDA & Aka 7even – “Poesie Clandestine”

Enrico Nigiotti – “Ogni Volta Che Non So Volare”

Tommaso Paradiso – “I Romantici”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Levante – “Sei tu”

Nayt – “Che Fastidio!”

Fedez & Marco Masini – “Maledetta Felicita”

Arisa – “Magica Favola”

Ermal Meta – “Il Silenzio Che Rimane”

Luchè – “Napoli Centrale”

Serena Brancale – “La Vita e Un Gioco”

Raf – “Siamo Noi”

J-Ax – “Vecchia Scuola”

Chiello – “Baci Salati”

Η βραδιά περιελάμβανε επίσης την πρώτη εμφάνιση των τεσσάρων τραγουδιών από την κατηγορία Nuove Proposte, ενώ ο Achille Lauro συγκίνησε με ένα αφιέρωμα στα θύματα του Crans-Montana και ένα ντουέτο με τη Laura Pausini στο κομμάτι “16 Marzo”.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του Τομάσο Παραντίσο:

Η πρώτη πεντάδα της 2ης βραδιάς

Όπως ανακοινώθηκε στο κλείσιμο της χθεσινής εκπομπής, οι πέντε καλλιτέχνες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία (με τυχαία σειρά εμφάνισης) είναι οι εξής:

Tommaso Paradiso – “I romantici”

LDA & Aka 7even – “Poesie Clandestine”

Nayt – “Prima che”

Fedez & Marco Masini – “Male necessario”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Στην κατηγορία των Nuove Proposte, νικητές των χθεσινών «μονομαχιών» αναδείχθηκαν ο Nicolò Filippucci και η Angelica Bove, οι οποίοι προκρίθηκαν στον τελικό της κατηγορίας.

Τι θα δούμε απόψε (Terza Serata)

Απόψε, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, το σόου συνεχίζεται με τους υπόλοιπους 15 καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή για τη δεύτερη δική τους εμφάνιση.

Ο Carlo Conti και η Laura Pausini υποδέχονται απόψε ως συμπαρουσιάστρια το διεθνές σούπερ μόντελ Irina Shayk ενώ θα δούμε ονόματα όπως οι Arisa, Serena Brancale, The Kolors, Noemi και Francesco Gabbani να παρουσιάζουν τα κομμάτια τους.

Επίσης οι The Kolors θα εμφανιστούν ζωντανά από τη σκηνή της Piazza Colombo.

Η ψηφοφορία παραμένει ίδια: 50% Televoting και 50% Επιτροπή Ραδιοφώνων. Στο τέλος της βραδιάς θα ανακοινωθεί ξανά η Top 5 κατάταξη των αποψινών συμμετεχόντων.

Το Φεστιβάλ του Sanremo 2026 μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά στην τηλεόραση, από το Rai1, αλλά και από τον ιστότοπο του RaiPlay στις 21:40 ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο νικητής του Sanremo Music Festival θα αποκτήσει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Eurovision όφειλαν να υποβάλουν επίσημα τη δήλωση ενδιαφέροντός τους μέχρι το τέλος της Πρώτης Βραδιάς.