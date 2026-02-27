Με εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες ολοκληρώθηκε η τρίτη βραδιά του 76ου Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, με το κοινό και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να δίνουν το «πράσινο φως» στα πρώτα φαβορί.

Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων, η κατάταξη αρχίζει να ξεκαθαρίζει για τους 30 συνολικά καλλιτέχνες που διεκδικούν τη μεγάλη νίκη και, κατά πάσα πιθανότητα, το χρίσμα για τη Eurovision 2026.

Η χθεσινή (26/2) μουσική πανδαισία περιλάμβανε το δεύτερο σετ των 15 τραγουδιών, τα οποία παρουσιάστηκαν ξανά στο κοινό και τις επιτροπές. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και οικοδεσπότης, Carlo Conti, μοιράστηκε το βάθρο με τη μοναδική Laura Pausini, ενώ την παρουσίαση πλαισίωσαν με τη λάμψη τους ο Gianluca Gazzoli, ο ανατρεπτικός Ubaldo Pantani και η διεθνούς φήμης Irina Shayk.

Δείτε την είσοδο του Ουμπάλντο Παντάνι στο Φεστιβάλ:

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Irina Shayk

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση της Arisa

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του Michele Bravi

Δείτε το βίντεο με την εμφάνιση του Sayf.

Στο τέλος της βραδιάς ανακοινώθηκε το Top 5 της κατάταξης, το οποίο διαμορφώθηκε από την ψηφοφορία του κοινού (50%) και της κριτικής επιτροπής των ραδιοφώνων (50%):

Arisa – “Magica Favola”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Luché – “Labirinto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Sal da Vinci – “Per sempre si”

(Σημείωση: Τα ονόματα ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά και όχι κατ’ ανάγκη με τη σειρά κατάταξης).

Παράλληλα αναδείχθηκε και ο νικητής στην κατηγορία Nuove Propost με τον Nicolò Filippucci να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής.

Εν αναμονή της αποψινής μεγάλης βραδιάς των διασκευών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις λεπτομέρειες της βαθμολογίας που διαμορφώνουν την τελική ευθεία.

Τι θα γίνει απόψε Παρασκευή (Quarta Serata – Covers Night)

Η αποψινή βραδιά (27 Φεβρουαρίου) είναι μία από τις πιο αγαπημένες του κοινού, καθώς είναι η Βραδιά των Διασκευών (Covers Night).

Ειδικότερα οι 30 διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν μια διασκευή (ιταλικού ή διεθνούς τραγουδιού), συνοδευόμενοι από προσκεκλημένους καλλιτέχνες (duets).

Απόψε ψηφίζουν το κοινό (34%), η κριτική επιτροπή του Τύπου (33%) και η κριτική επιτροπή των ραδιοφώνων (33%).

Στο τέλος της βραδιάς θα αναδειχθεί ένας νικητής για την καλύτερη διασκευή, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό δεν θα προσμετρηθεί στην τελική κατάταξη του Σαββάτου για το μεγάλο βραβείο.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Ιταλία ως μέλος των Big-5 διαγωνίζεται στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στις 16 Μαΐου.

Η μετάδοση ξεκινά στις 21:40 (ώρα Ελλάδος) και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω του RaiPlay.

Η Διαδικασία του Superfinal

Στην 5η και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ (Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026), η ανάδειξη του νικητή γίνεται σε δύο φάσεις:

Πρόκριση στο Superfinal: Οι βαθμολογίες των προηγούμενων βραδιών (εκτός της 4ης/Cover Night) προστίθενται στη βαθμολογία της 5ης βραδιάς. Οι 5 πρώτοι καλλιτέχνες της γενικής κατάταξης προκρίνονται στο Superfinal.

Τελική Ψηφοφορία: Στο Superfinal, οι προηγούμενες βαθμολογίες μηδενίζονται. Οι 5 φιναλίστ ερμηνεύουν ξανά τα τραγούδια τους και διεξάγεται νέα ψηφοφορία.