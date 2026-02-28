Το 76ο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Sanremo ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία. Έπειτα από μια βραδιά γεμάτη αναδρομές στο παρελθόν και τολμηρές μουσικές συμπράξεις, η Τέταρτη βραδιά του Φεστιβάλ, γνωστή ως βραδιά Διασκευών, ολοκληρώθηκε χθες (27/2) αφήνοντας την Ιταλία σε πλήρη ετοιμότητα για τη μεγάλη αποψινή ανάδειξη.

Η σκηνή του Teatro Ariston μεταμορφώθηκε σε ένα ζωντανό μουσικό μωσαϊκό, καθώς οι τριάντα διεκδικητές του τίτλου παρουσίασαν μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές της παγκόσμιας και ιταλικής δισκογραφίας. Στην πιο αγαπημένη βραδιά των τηλεθεατών, οι διαγωνιζόμενοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με εκλεκτούς προσκεκλημένους ή συναδέλφους τους, χαρίζοντας νέες πνοές σε διαχρονικά τραγούδια.

Όλα όσα συνέβησαν στη Βραδιά Διασκευών

Έπειτα από πέντε χρόνια στο τιμόνι του θεσμού, ο Carlo Conti επέστρεψε ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής για μια τελευταία, αποχαιρετιστήρια θητεία. Για το Sanremo 2026, επέλεξε να έχει δίπλα του σε κάθε βραδιά τη Laura Pausini, μια κίνηση που έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο έναν ιστορικό κύκλο. Η Ιταλίδα σούπερ σταρ, που ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι της από τη σκηνή του Ariston το 1993 ως πρωτοεμφανιζόμενη και το 1994 ως φιναλίστ, επέστρεψε ως οικοδέσποινα. Με την εμπειρία της από την παρουσίαση της Eurovision 2022 και την «ευλογία» του εμβληματικού Pippo Baudo, η Pausini αποτέλεσε την καρδιά της φετινής διοργάνωσης.

Όπως συνηθίζεται, κάθε βραδιά μια διαφορετική ιταλική ή διεθνής προσωπικότητα πλαισιώνει τους βασικούς παρουσιαστές. Για την Τέταρτη Βραδιά, τον ρόλο αυτό ανέλαβε το διεθνούς φήμης μοντέλο από την Ιταλία, η Bianca Balti.

Καλεσμένος της βραδιάς στη σκηνή Suzuki, στην στην Piazza Colombo ήταν ο Francesco Gabbani, εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision το 2017.

Δείτε το βίντεο με τον Francesco Gabbani:

Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, αυτά ήταν τα τριάντα ντουέτα των καλλιτεχνών της Μεγάλης κατηγορίας:

1. Elettra Lamborghini & Las Ketchup — “Aserejé”

2. Eddie Brock & Fabrizio Moro — “Portami via”

3. Mara Sattei & Mecna — “L’ultimo bacio”

4. Patty Pravo & Timofej Andrijashenko — “Ti lascio una canzone”

5. Levante & Gaia — “I maschi”

6. Malika Ayane & Claudio Santamaria — “Mi sei scoppiato dentro al cuore”

7. Bambole di Pezza & Cristina D’Avena — “Occhi di gatto”

8. Dargen D’Amico & Pupo & Fabrizio Bosso — “Su di noi”

9. Tommaso Paradiso & Stadio — “L’ultima luna”

10. Michele Bravi & Fiorella Mannoia — “Domani è un altro giorno”

11. Tredici Pietro & Galeffi, Fudasca & Band — “Vita”

12. Maria Antonietta & Colombre & Brunori Sas — “Il mondo”

13. Fulminacci & Francesca Fagnani — “Parole parole”

14. LDA & Aka 7even & Tullio De Piscopo — “Andamento lento”

15. Raf & The Kolors — “The Riddle”

16. J-Ax & Ligera County Fam. — “E la vita, la vita”

17. Ditonellapiaga & TonyPitony — “The Lady Is a Tramp”

18. Enrico Nigiotti & Alfa — “En e Xanax”

19. Serena Brancale & Gregory Porter & Delia — “Besame mucho”

20. Sayf & Alex Britti & Mario Biondi — “Hit the Road Jack”

21. Francesco Renga & Giusy Ferreri — “Ragazzo solo, ragazza sola”

22. Arisa & il Coro Teatro Regio di Parma — “Quello che le donne non dicono”

23. Samurai Jay & Belén Rodríguez & Roy Paci — “Baila morena”

24. Sal Da Vinci & Michele Zarrillo — “Cinque giorni”

25. Fedez & Masini & Stjepan Hauser — “Meravigliosa creatura”

26. Ermal Meta & Dardust — “Golden Hour”

27. Nayt & Joan Thiele — “La canzone dell’amore perduto”

28. Luchè & Gianluca Grignani — “Falco a metà”

29. Chiello & Morgan — “Mi sono innamorato di te”

30. Leo Gassmann & Aiello — “Era già tutto previsto”

Τα αποτελέσματα

Ο νικητής της Βραδιάς Διασκευών προέκυψε από την επιτροπή στην Αίθουσα Τύπου (33%), την επιτροπή ραδιοφώνου (33%) και το κοινό (34%). Η κατάταξη αυτής της βραδιάς δεν θα προσμετρηθεί στο τελικό αποτέλεσμα.

Νικητές της βραδιάς των διασκευών (Cover Night) στο Sanremo 2026 ήταν η Ditonellapiaga μαζί με τον TonyPitony.

Tο νικητήριο ντουέτο ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι «The Lady Is a Tramp».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε το τραγούδι με Ditonellapiaga και TonyPitony

Η πρώτη δεκάδα της Βραδιάς Διασκευών είναι η εξής:

1. Ditonellapiaga & TonyPitony

2. Sayf & Alex Britti & Mario Biondi

3. Arisa & il Coro Teatro Regio di Parma

4. Bambole di Pezza & Cristina D’Avena

5. Tredici Pietro & Galeffi, Fudasca & Band

6. Sal Da Vinci & Michele Zarrillo

7. LDA & Aka 7even & Tullio De Piscopo

8. Nayt & Joan Thiele

9. Dargen D’Amico & Pupo & Fabrizio Bosso

10. Luchè & Gianluca Grignani

Ο νικητής του Sanremo Music Festival θα αποκτήσει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Ιταλία ως μέλος των Big-5 διαγωνίζεται στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στις 16 Μαΐου.

Η Διαδικασία του Superfinal

Στην 5η και τελευταία βραδιά του φεστιβάλ (Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026), η ανάδειξη του νικητή γίνεται σε δύο φάσεις:

Πρόκριση στο Superfinal: Οι βαθμολογίες των προηγούμενων βραδιών (εκτός της 4ης/Cover Night) προστίθενται στη βαθμολογία της 5ης βραδιάς. Οι 5 πρώτοι καλλιτέχνες της γενικής κατάταξης προκρίνονται στο Superfinal.

Τελική Ψηφοφορία: Στο Superfinal, οι προηγούμενες βαθμολογίες μηδενίζονται. Οι 5 φιναλίστ ερμηνεύουν ξανά τα τραγούδια τους και διεξάγεται νέα ψηφοφορία.

Οι προβλέψεις για τον Μεγάλο Τελικό

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες για τον μεγάλο αποψινό επίλογο, τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει «φωτιά». Η χθεσινή επικράτηση της

Ditonellapiaga στη βραδιά των διασκευών ανακάτεψε ελαφρώς την τράπουλα, αλλά η γενική εικόνα για τον μεγάλο νικητή παραμένει σταθερή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική πεντάδα (Top 5) διαμορφώνεται ως εξής:

5 Arisa: Η εντυπωσιακή της εμφάνιση χθες με το “E penso a te” την κράτησε ψηλά στις προτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας πως είναι μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του Ariston.

4 Alex Britti & Mario Biondi: Η σύμπραξή τους με τον Sayf στη δεύτερη θέση των διασκευών τους έδωσε μεγάλη ώθηση, φέρνοντάς τους στην πρώτη γραμμή των φαβορί.

3 Ditonellapiaga & TonyPitony: Με τη χθεσινή τους νίκη στη Serata Cover, οι πιθανότητές τους για το χρυσό αγαλματίδιο εκτοξεύθηκαν, καθώς απέδειξαν ότι έχουν τη στήριξη και των τριών επιτροπών.

2 Irama: Παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις των στοιχηματικών αποδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θεωρούμενος ένας από τους επικρατέστερους διεκδικητές του τίτλου.

1 Elodie: Παρά την έντονη μάχη, η Elodie εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα των προγνωστικών, με πολλούς να στοιχηματίζουν πως αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Ιταλίας στη Eurovision 2026.