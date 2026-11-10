Ίσως το όνομα του Σαντιάγο Αουσέρον να μην είναι γνωστό σε πολλούς στη χώρα μας, όμως στη γενέτειρά του Ισπανία κάθε μουσικό-καλύτερα μουσικολογικό, γιατί ουσιαστικά για έρευνα εις βάθος πρόκειται-εγχείρημα αναμένεται πάντα με ξεχωριστό ενδιαφέρον και γίνεται αποδεκτό με ενθουσιασμό. Κι όταν τούτο το εγχείρημα, όπως το νέο του πρόγραμμα με τίτλο «Νεράτζι» (Neratzi) αγγίζει την Ελλάδα και το ρεμπέτικο και εξακοντίζει την λαϊκή της παράδοση στην Ιβηρική κι ακόμη παραπέρα μέσω της ισπανικής γλώσσας, τότε η σημασία του ονόματος του Αουσερόν θεωρούμε ότι αξίζει να γίνει ακουστό και στη χώρα μας.

Το ταξίδι του δίσκου Nerantzi, ο οποίος ηχογραφήθηκε το περασμένο φθινόπωρο στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει την πορεία του στην Ισπανία, μέσα από μία μακρά σειρά από περιοδείες που έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιβηρικής και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλον ενθουσιασμό στο κοινό και πάμπολλες δημοσιεύσεις. Σε αυτό του το εγχείρημα, πράγμα που του δίνει άλλη διάσταση, ο Αουσερόν συνοδεύεται από δύο μουσικούς που γνώρισε στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας πόλης: τον σαμιώτη δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Βαγγέλη Τζερέτα, και τον Θεόδωρο Καρέλλα, που με την κιθάρα του και τη βαθιά του φωνή δίνει μία άκρως ρεμπέτικη πινελιά στο έργο του Αουσερόν.

Ο πολυβραβευμένος στη χώρα του για το μουσικολογικό του έργο Σαντιάγο Αουσερόν, που βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο μελέτης του για τη μουσική της Μεσογείου, άκουσε τα ρεμπέτικα στους δρόμους της Αθήνας και μαγεύτηκε από τη μελωδική τους απλότητα, που έκρουσε μέσα του το αισθητήριο εκείνο νεύρο που αναγνωρίζει την αρχέγονη πηγή της αρμονίας. Για τούτο κι ο Αουσερόν και στον δίσκο, αλλά και στην περιοδεία του στην Ισπανία επέλεξε ένα λιτό σχήμα, τριών μουσικών με την προσθήκη της ασύγκριτης φωνής της Anni B Sweet, η οποία προσθέτει εκείνο το αισθαντικό μέταλλο που χρειάζονται οι δημιουργίες του Αουσερόν.

Ο δίσκος που δημιούργησε ο Αουσερόν και παρουσιάζεται μαζί με αυθεντικές ρεμπέτικες δημιουργίες σε όλες του τις εμφανίσεις, είναι ένα μελωδικό αμάλγαμα, από μπλουζ, τζαζ και ανατολίτικους ήχους, τους οποίους ο Αουσέρον δένει μεταξύ τους με ρεμπέτικους δακτυλισμούς και κλίμακες, αναδεικνύοντας τις μεγάλες του γνώσεις πάνω στην ουσία της μουσικής, ιδίως στο πώς συνδυάζονται οι ήχοι ώστε να αναδύεται η κοινή τους αρμονική σχέση. Άλλωστε ο ίδιος ο Αουσερόν, με σπουδές στη φιλοσοφία και συγγραφέας πολλών βιβλίων πάνω στη φιλοσοφία και τη μουσική, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις οντολογικές καταβολές της αρμονίας και τον ψυχολογικό ρόλο της μουσικής.

Το ρεμπέτικο στον μουσικό τούτο πειραματισμό του Αουσερόν είναι η συγκολλητική ουσία κι οι δύο Έλληνες μουσικοί αποδεικνύονται πέρα για πέρα κατάλληλοι να φέρουν σε πέρας αυτήν την αποστολή. Οι μελωδίες του Αουσερόν εκτελεσμένες από τους Τζερέτα και Καρέλλα βρίσκουν πράγματι εκείνον τον «αποσυνάγωγο» κι αραφινάριστο από περιττές περιπλοκάδες ήχο που πρωτόλεια διέθετε το ρεμπέτικο και δένει αβίαστα με τις πρωτότυπες και λιτές συνθέσεις του Αουσερόν. Ο ιδρυτής του εμβληματικού συγκροτήματος Radio Futura, πρωταγωνιστής στην περίοδο της πολιτιστικής αναγέννησης των χρόνων του ‘80, γνωστής ως Movida Madrileρa κι αργότερα γνωστός στη σόλο καριέρα του ως Juan Perro, μετά τις έρευνές του στις ρίζες της αφροαμερικανικής μουσικής (blues, jazz), της λατινοαμερικάνικης μουσικής (son cubano) και της ισπανικής παράδοσης, με το Neratzi εμβαθύνει και στον ήχο της Ανατολής και των καταβολών σε ήχους και κυρίως πεντατονικές κλίμακες, που βρίσκονται και στη βάση των blues και της jazz.

Στις συναυλίες το τρίο που συνοδεύει τον Αουσερόν αποδίδει πέρα από τα κομμάτια του διαλεκτού Ισπανού συνθέτη και γνωστά και καταξιωμένα στη συνείδηση όλου του κόσμου ρεμπέτικα, όπως το «Συννεφιασμένη Κυριακή», του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» του Μάρκου Βαμβακάρη (δοσμένο καταπληκτικά με την τραχιά φωνή του Τζερέτα ή «Ο Καικτσής» του Απόστολου Χατζηχρήστου, που απογειώνει ο ίδιος ο Αουσερόν. Ή ακόμη την διασκευή Luna de Miel του «Σαν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, που είχε παλιότερα κάνει γνωστή στο μεσουράνημά της η Γκλόρια Λάσσο, πρώτα αποδοσμένο στα ελληνικά από τον Καρέλα και στη συνέχεια ισπανικά από τους Σαντιάγο Αουσερόν και την Anni B Sweet.

Ο Σαντιάγο Αουσερόν, επιδιώκει να μεταφέρει τον επόμενο Μάρτιο, όταν θα έχει περαιωθεί η τεράστια περιοδεία του στην Ισπανία, το μουσικό αποτέλεσμα του «Νερατζιού» και στη χώρα μας. Κάτι που ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα και να απολαύσουμε και στη χώρα μας αυτό το μουσικό «αντιδάνειο», που τόσο συναρπάζει τη μεγάλη χώρα της Ιβηρικής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ