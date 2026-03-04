Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το σίκουελ του «Practical Magic» συνεχίζεται, η Σάντρα Μπούλοκ έκλεισε το επόμενο πρότζεκτ της.

Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει, αλλά και να αναλάβει την παραγωγή μιας νέας ταινίας για λογαριασμό της Sony Pictures, σε σενάριο της Ντάνα Φοξ (Dana Fox).

Η Sony εξασφάλισε το άτιτλο, προς το παρόν, πρότζεκτ, μετά από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική μάχη προσφορών επανενώνοντας τις Μπούλοκ και Φοξ έπειτα από την εισπρακτική επιτυχία της Paramount το 2022, «The Lost City».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η Μπούλοκ θα βρίσκεται και στη παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Fortis Films μαζί με την Φοξ για λογαριασμό της Foxy Inc. Η Μάρτζι Λαβ θα αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή για την Foxy.

Το φιλμ αποτελεί την επιστροφή της Μπούλοκ στα πλατό της Sony, μετά την ταινία «Bullet Train» (2022) στο πλευρό του Μπραντ Πιτ. Παράλληλα, η Φοξ διατηρεί πολυετές συμβόλαιο με τη Sony Pictures Television, όπου αυτή την περίοδο υπογράφει το σενάριο και εκτελεί χρέη showrunner για τη σειρά «Clue, η οποία βρίσκεται υπό ανάπτυξη για το Peacock.

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ για ρόλους όπως εκείνον στο «Gravity» (που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ) και τη βραβευμένη με το χρυσό αγαλματίδιο ερμηνεία της στο «The Blind Side», η Μπούλοκ εξέπληξε πρόσφατα τους θαυμαστές της με την επιστροφή της στο σίκουελ του «Practical Magic» με συμπρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου, από την Warner Bros.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ