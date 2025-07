Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υπερασπίζεται την απόφασή της να μην διατυπώνει συχνά γνώμη για πολιτικά θέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ιστορικής σημασίας εκλογές διεξήχθησαν πριν από την ύπαρξη εφαρμογών όπως το Instagram.

Η ηθοποιός, η οποία ήταν καλεσμένη στο podcast «The Best People» της Νικόλ Γουάλας εξήγησε ότι προσπαθεί να αποφεύγει τις πολιτικές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξε ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να εκφράσει τις σκέψεις της για σημαντικά θέματα.

«Δεν μιλάω για πολιτικά θέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν θεωρώ ότι είναι ένα μέρος που αξίζει κάποια πραγματικά περίπλοκη συζήτηση. Δεν με ενδιαφέρουν γρήγορα μικρά αποσπάσματα όταν πρόκειται για συγκρούσεις ή ακόμα και εκλογές μερικές φορές» είπε η Πάρκερ. «Ήμουν πραγματικά τόσο προσεκτική σχετικά με το πώς ήθελα να μιλώ για τις εκλογές επειδή νομίζω ότι όσα λες μετατρέπονται σε περισπασμό από μια προεκλογική καμπάνια. Μετατρέπονται σε υλικό για συζητήσεις. Παρερμηνεύονται. Δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό» ανέφερε, σύμφωνα με το THR.

Η ηθοποιός του «Sex and the City» είπε ότι υπάρχουν «τόσοι πολλοί τρόποι για να προχωρήσουμε προς μια πιο πολιτική κοινωνία» και επισήμανε ότι «ο Ρούσβελτ εξελέγη χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» το 1932.

«Πολλά πράγματα συνέβησαν, δεξιοί και αριστεροί, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για πολλά, πολλά, πολλά, πολλά χρόνια — πολλές γενιές εξελέγησαν χωρίς να χρειαστεί να πει κάποιος κάτι στο Instagram» τόνισε η Πάρκερ.

Η ηθοποιός είπε ότι διαβάζει πολύ για πολιτικά θέματα και προσπαθεί να καταλάβει «τι είναι τρομακτικό και τι είναι επικίνδυνο». Πρόσθεσε ότι θέλει επίσης να μάθει «τη διαφορά μεταξύ αυτού που λέγεται και της πραγματικότητας που συμβαίνει».

Sarah Jessica Parker Defends Not Posting About Politics: “FDR Was Elected Without Social Media” https://t.co/v2Jbil9QGc

— The Hollywood Reporter (@THR) July 8, 2025