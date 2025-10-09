Η σταρ του «Sex and the City» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, καθήλωσε όλα τα βλέμματα, όταν έφτασε στο ετήσιο Φθινοπωρινό Γκαλά Μόδας, του New York City Ballet (NYCB).

Σύμφωνα με το Ε! Νews, η φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θέατρο David H. Koch του Lincoln Center. Η διάσημη ηθοποιός, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της Μάθιου Μπρόντερικ επέλεξε μία θεατρική δημιουργία δια χειρός Ίρις βαν Χέρπεν.

Περιελάμβανε ένα μίνι, off-white φόρεμα, που καλυπτόταν αριστοτεχνικά από ένα μαύρο διχτυωτό μπούστο που κατέληγε σε μία εντυπωσιακή μακριά ουρά. Το λουκ ωστόσο απογειώθηκε από τα διάφανα, μαύρα φτερά αγγέλου που κοσμούσαν την πλάτη της, μια επιλογή που πολλοί ερμήνευσαν ως έναν φόρο τιμής στο κλασικό έργο «Black Swan». Για τα μαλλιά της επέλεξε ένα κομψό σινιόν, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με διακριτικά κοσμήματα και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Και ενώ η εμφάνισή της σίγουρα θα μείνει ως μια αξιομνημόνευτη επίδειξη στυλ, ωστόσο δυσκόλεψε λίγο την σταρ να ποζάρει στο κόκκινο χαλί.

Σε κάποιο σημείο το ζευγάρι, το οποίο μοιράζεται τρία παιδιά, γέλασε, όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έβγαλε το κεφάλι της από πίσω από το φτερό της για να βρει πιο εύκολα το χέρι του συζύγου της και να το κρατήσει.

Η πρωταγωνίστρια του «And Just Like That» έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από εκκεντρικές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για τις επιλογές της.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα, ποιο το νόημα;», είπε χαρακτηριστικά στο περιοδικό «W» τον Ιούνιο και συνέχισε: «Όλα ήταν ένα δώρο, όλα ήταν γελοία, όλα ήταν εξαντλητικά, όλα ήταν συναρπαστικά. Όλα με έκαναν να νιώθω ότι βρισκόμουν σε έναν κόσμο που οριακά βασίζεται στην πραγματικότητα».