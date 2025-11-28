Με τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά του και έντονο συναισθηματικό φορτίο, ο Θέμης Καψής τραγουδάει για ένα μοναχικό «Σάββατο Βράδυ», με την ελπίδα να ξημερώσει η Κυριακή.

Μετά τα τραγούδια «Πώς Σε Περίμενα» και «Μόνο Μαζί Μου», με τα οποία έκανε το εντυπωσιακό ντεμπούτο του, ο Θέμης Καψής, μία από τις πιο αυθεντικές και ελπιδοφόρες φωνές της νέας γενιάς του λαϊκού τραγουδιού, επιστρέφει με το νέο single «Σάββατο Βράδυ», σε μουσική και στίχους του Τάσου Λυμπέρη, υπογράφοντας μία ακόμη ερμηνεία που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική του λαϊκή χροιά και το έντονο συναισθηματικό του φορτίο.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Το τραγούδι αποτελεί μια δυναμική επαναφορά σε ένα -πιο σύγχρονο- ελαφρολαϊκό ύφος και εστιάζει στη στιγμή του αποχωρισμού, τότε που η αγάπη απομακρύνεται αφήνοντας πίσω της ένα «παγωμένο όνειρο».

Με εικόνες σχεδόν κινηματογραφικές, οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο αποφασισμένο να παλέψει με όσα νιώθει, ακόμη κι αν το Σάββατο βράδυ μοιάζει σκοτεινό και γεμάτο προσμονή. Η νύχτα γίνεται σύμβολο μοναξιάς, ενώ η ελπίδα για ένα τελευταίο σημάδι φωτίζει το άδειο σπίτι που ξημερώνει Κυριακή.

Η ερμηνεία του Θέμη Καψή, βαθιά και γεμάτη ένταση, δίνει στο τραγούδι τη δύναμη να αγγίξει όσους αγάπησαν, πόνεσαν και ένιωσαν τη σιωπή μιας χαμένης σχέσης.

Με το «Σάββατο Βράδυ» και το βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία Κώστα Καρύδα, που το συνοδεύει, ο Θέμης συνεχίζει την εξελικτική του πορεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το νέο single «Σάββατο Βράδυ» του Θέμη Καψή κυκλοφορεί από τη Sony Music Greece.