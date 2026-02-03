Η Paramount Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα καταιγιστικό σποτ για το «Scream 7», το οποίο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl. Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του εμβληματικού franchise τρόμου, που υπόσχεται να καθηλώσει τους λάτρεις του είδους από τις 26 Φεβρουαρίου.

Η ταινία των Dimension/Spyglass Media αποτελεί τη μεγάλη επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας νέος δολοφόνος με το ψευδώνυμο Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα, καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος για να βάλει ένα τέλος στην αιματοχυσία μια για πάντα».

«Γεια σου Σίντνεϊ», ακούγεται η γνώριμη φωνή από το τηλέφωνο, στο σποτ των 60 δευτερολέπτων. «Θα κάνω όλους όσους αγαπάς να υποφέρουν — όσο εσύ θα παρακολουθείς».

Το καστ συμπληρώνουν οι Ιζαμπέλ Μέι (Isabel May), Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν (Jasmin Savoy Brown), Μέισον Γκούντινγκ (Mason Gooding), ‘Αννα Κάμπ (Anna Camp), Ντέιβιντ Αρκέτ (David Arquette), Μισέλ Ράντολφ (Michelle Randolph), Τζίμι Τάτρο (Jimmy Tatro), ΜακΚένα Γκρέις (Mckenna Grace), ‘Ασα Γκέρμαν (Asa Germann), Σελέστ Ο’Κόνορ (Celeste O’Connor), Σαμ Ρέχνερ (Sam Rechner), Μαρκ Κονσουέλος (Mark Consuelos) και Τιμ Σάιμονς (Tim Simons). Το παρών δίνουν επίσης οι Μάθιου Λίλαρντ (Matthew Lillard), Τζόελ ΜακΧέιλ (Joel McHale) και Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox).

Στο σκηνοθετικό τιμόνι βρίσκεται ο δημιουργός και σεναριογράφος του αρχικού «Scream», Κέβιν Γουίλιαμσον (Kevin Williamson) σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Γκάι Μπάσικ (Guy Busick). Η ιστορία φέρει την υπογραφή των Τζέιμς Βάντερμπιλτ (James Vanderbilt) και Μπάσικ, βασισμένη στους εμβληματικούς χαρακτήρες που δημιούργησε ο Γουίλιαμσον, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ