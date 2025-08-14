Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εισήχθη σήμερα (14/8) σε δημόσια ψυχιατρική κλινική όπου και νοσηλεύεται. Η εισαγωγή του έγινε κατόπιν συναίνεσης του ίδιου και της οικογένειάς του. Οι λόγοι της νοσηλείας δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα και από το περιβάλλον του καλλιτέχνη δεν έχουν γίνει δηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραγουδιστής αναμένεται το επόμενο διάστημα κατόπιν αιτήματος του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει γεννηθεί και μεγάλωσε στη γειτονιά της Νίκαιας, προάστιο του Πειραιά. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αναφορές για οικονομικές διαφορές που είχε με την αδελφή του.

Τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές εναντίον της αδερφής του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου». Ολόκληρη η δήλωση:

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!»

Ως το 2019-20 η Βάσω Μαζωνάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο τραγουδιστής στην Κατερίνα Καινο0ύργιου επιβεβαίωσε ότι ο λόγος της δικαστικής διαμάχης, είναι ότι «μεταβίβασαν μετοχές της εταιρείας του στο όνομα της Βάσως και του Δημήτρης εν αγνοία του».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής ανέφερε: «Είναι μια υπόθεση και αυτή είναι αρχή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε» και πρόσθεσε λίγο αργότερα: «Θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τον εαυτό του και ποιος είναι τι. Για μένα είναι πάρα πολύ στενάχωρο όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχω φτάσει σημείο που είναι πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά εμένα με τον Γιώργο μέσα το σπίτι μου και σκεπτόμενος πράγματα, γιατί εγώ έχω φυγή επαγγελματικά και προσωπικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα πιστεύω θα είναι καλύτερα».