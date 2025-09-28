«Ένα ταξίδι σε άγνωστες ιστορίες, καλά κρυμμένα μυστικά και αναπάντεχες αποκαλύψεις». Αυτό είναι το μότο της ταινίας «Μυστικά & Εξερευνήσεις» του ερευνητή Χρήστου Κασταμονίτη η οποία προβάλλεται σε δύο κινηματογράφους.

Η ταινία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προβλήθηκε στον κινηματογράφο «Διάνα» αποσπώντας θετικές κριτικές. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 18:00 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 18:00 στον κινηματογράφο «Τριανόν» στο κέντρο της Αθήνας.

Η σειρά ταινιών ντοκιμαντέρ προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και ανακάλυψης, συνδυάζοντας πρωτότυπο περιεχόμενο με την προσωπική υπογραφή του Χρήστου Κασταμονίτη.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφουν οι Γιάννης Κάσσης και Κώστας Ματίκας, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο τα οδοιπορικά στα ανεξερεύνητα μέρη.

Την παραγωγή και καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν αναλάβει οι εταιρείες Glory Films και Other Side ενώ το post production φέρει την υπογραφή των εταιρειών Grey Wolf και Spiritual Movies καθώς και του videο editor Σταύρου Λογοθέτη.

Λεπτομέρειες Προβολής (Παρουσία του Χρήστου Κασταμονίτη):

Κινηματογράφος Τριανόν — Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα (πλησίον Ηλεκτρικού Σταθμού Βικτώρια)

Μόνο για 2 προβολές:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου – 18:00

Κυριακή 5 Οκτωβρίου – 18:00