Η Ζωή Λιαντράκη ξεκινά το μουσικό ταξίδι στους «Σε γκρίζους δρόμους», τη νέα κυκλοφορία της FM Records, σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη με τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος χαρίζει στο τραγούδι τη δική του εμβληματική και αναγνωρίσιμη φωνή.

Το τραγούδι αποτελεί καρπό της δημιουργικής συνεργασίας της Κωνσταντίας Κατσιάμπα, που υπογράφει τη μελωδία, και της Γιώτας Γερογιώργη, η οποία δίνει φωνή σε άμεσους και βιωματικούς στίχους.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό ντουέτο που πραγματεύεται τη μελαγχολία της αστικής μοναξιάς και τη λυτρωτική δύναμη του έρωτα. Μέσα από τη μουσική και τους στίχους του, ξεδιπλώνεται ένα ταξίδι από το σκοτάδι της απουσίας προς τη ζεστασιά του «εμείς» και την ομορφιά της κοινής πορείας.

Η αισθαντική, κρυστάλλινη ερμηνεία της Ζωής Λιαντράκη αποτυπώνει με ευαισθησία την προσμονή και τη λαχτάρα της συνάντησης, ενώ ο Γιάννης Ζουγανέλης συμπληρώνει ιδανικά το ερμηνευτικό τοπίο, προσδίδοντας στο τραγούδι εκφραστικό βάθος και ξεχωριστή δυναμική.

Οι «Σε γκρίζους δρόμους» είναι μια μουσική συνάντηση που φωτίζει τις διαδρομές της μοναξιάς με τη δύναμη της αγάπης, υπενθυμίζοντας πως ακόμη και στους πιο γκρίζους δρόμους, η συντροφικότητα μπορεί να γίνει το πιο φωτεινό μας καταφύγιο.

Το single «Σε γκρίζους δρόμους» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο επίσημο κανάλι της FM Records στο YouTube.