Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell η οποία βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και εξειδικεύεται θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Το περιστατικό της ανακοπής συνέβη εντός του ιδιωτικού ιατρείου και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης χθες, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου είχε πραγματοποιήσει ένα πρώτο ραντεβού και έπειτα θα ξεκινούσαν τη σημερινή θεραπεία. Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Στο σημείο αρχικά έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, επί μία ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, δίχως αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως απαντήσεις αναμένεται να δώσει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σημειώνεται πως η «Ζούγκλα» ήρθε σε επικοινωνία με τον παθολόγο που είναι επικεφαλής της Stem Cell Clinic, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείο «Ελπίς»

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Η ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι

Η Stem Cell Clinic είναι αδειοδοτημένο ιδιωτικό ιατρείο του ειδικού παθολόγου Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Στην αρχική σελίδα της κλινικής αναφέρεται πως «στην Κλινική Βλαστοκυττάρων που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, συνδυάζουμε την πρωτοποριακή ιατρική επιστήμη με μια εξατομικευμένη, ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Με επικεφαλής τον Δρ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, η κλινική μας αποτελεί φάρο ελπίδας για όσους αναζητούν προηγμένες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική».

Αστυνομικοί της Ασφάλειας στην κλινική Stem Cell και στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Αστυνομικοί της Ασφάλειας πήγαν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Αναμένεται να ελεγχθεί η νομιμότητα του ιατρείου, του γιατρού στον οποίο ανήκει και περί τίνος πρόκειται η θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής. Στη συνέχεια αναμένεται να ενημερώσουν τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον θάνατο του καλλιτέχνη ανακρίνονται από τους άνδρες της Ασφάλειας.