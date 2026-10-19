Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και πολίτες που αγάπησαν την Μπέτυ Βαλάση μέσα από τις θεατρικές και τηλεοπτικές της εμφανίσεις, συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (19/10) για να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η πολιτική κηδεία της αξιόλογης ηθοποιού τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου. Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αντώνης Λουδάρος, η Παναγιώτα Βλαντή, η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, η Σεμίνα Διγενή, ο Νίκος Σοφιανός καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο γιος της, Νικόλας, και ο εγγονός της, Τίτος, ήταν επίσης παρόντες στην τελετή, εμφανώς συγκινημένοι από την απώλειά της.

Η Μπέτυ Βαλάση πέθανε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της υποκριτικής.

Η πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση

Η Μπέτυ Βαλάση ξεχώρισε για την παρουσία και την προσφορά της στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Στην πορεία της εκπαιδεύτηκε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους, ενώ έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1961 στο θέατρο Καλουτά, έχοντας στο πλευρό της τον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα της αποτέλεσε η πρωταγωνιστική συμμετοχή της στη σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα». Η τηλεοπτική παραγωγή προβλήθηκε το 1980 και έμεινε στην ιστορία ως η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Με την παρουσία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Μπέτυ Βαλάση κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και άφησε πίσω της μια αξιόλογη καλλιτεχνική πορεία.